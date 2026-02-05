提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

▲國民黨前立委許毓仁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

藍白兩黨不滿總統賴清德未到國會報告，因此一直不讓軍購條例付委，近日多位美方人士對此批評。國民黨前立委許毓仁今（5日）在臉書上表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。而政治後果，將由台灣直接承擔，且選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。

國民黨前立委許毓仁表示，近日華府罕見地出現高度一致的訊號，三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席 Roger Wicker以及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。

許毓仁直言，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。

許毓仁說，更現實的是，這兩項政策軍購，台美貿易關稅協定都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應，等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣的國會反對軍售，台美貿易協定，一夕之間關稅被大幅提高到40%，並非不可能，而是已有南韓前例的。一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。

許毓仁說，而政治後果，將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。而這對台灣只有壞處，沒有好處。

許毓仁也說，時間並不站在台灣這一邊。今日，習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重。隨著四月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。