陸軍財務士在外欠債300萬走歪路　侵佔公款6萬判2年7月

▲施男侵佔軍中公款6萬餘元，遭判刑2年7月、褫奪公權2年。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市施姓男子擔任陸軍104旅財務士期間，因在外投資失利欠下300多萬元債務，竟把主意動到公款上，將營內現金櫃領出準備支付廠商的13萬餘元，僅交付一半，剩下6萬餘元私自帶回租屋處，經營區幹部發現施未繳回廠商收據，由於該筆6萬餘元款項來自不同的2個廠商，一、二審均依2個貪污罪判刑2年7月、褫奪公權2年。

判決指出，施男自2023年至2024年間，擔任陸軍步兵104旅第四營戰鬥支援連的中士預算財務士，負責營部現金及各款項收入、支出等出納管理財務行政業務，但施男因投資失利，債臺高築，竟意圖侵佔公款，於2023年3月間，從營部現金櫃領出用以支付五金行、手工皂工坊、營區福利站等多家廠商貨款的13萬1404元，僅支付其中5家廠商貨款，餘下的6萬8575元擅自帶回租屋處。

案經預財組長發現施男未繳回廠商收款收據，案情才得以曝光。台中地院一審考量施男坦承犯行，並繳回犯罪所得，而侵佔公款的6萬餘元包括商行及福利站等2個廠商，依2個貪汙治罪條例之現役軍人犯侵占公有財物罪，判處2年7月有期徒刑、褫奪公權2年。

施男不服上訴，主張他侵佔的商行2萬餘元、福利站4萬餘元，應視為2個犯行，分開看犯罪所得未逾5萬元，應依法減刑；台中高分院審酌，原審已依貪污治罪條例規定予以減刑，考量到情節輕微，又再依刑法59條減刑，原審量刑妥適，駁回上訴。全案仍可上訴。