大陸 大陸焦點 特派現場

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲川普預計4月訪中，與習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社

美中領導人今天通話，談及台灣等多項議題。美國學者分析指出，中國國家主席習近平提到台灣議題，美國總統川普的回應與他一貫談論美中台關係的方式一致；中方不希望在川普訪中前看到美國再對台軍售，可能在台灣議題向美施壓。

時隔2個多月，美中領導人今天再度通話，川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。

川普發文未提及涉及台灣的具體討論內容。根據中國官媒新華社報導，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

●川普通話為峰會規劃定調　不限於貿易議題

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這次通話可能是為峰會具體規劃定調。

有關台灣的部分，卜睿哲指出，中方說法顯示是習近平提出台灣議題，若沒提，才令人意外；而川普的回應與他一貫公開談論美中台關係的方式一致。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪表示，川習雙方都釋出希望維持美中關係穩定的訊號。令她印象深刻的是，根據川普發文，這次通話涵蓋的議題相當多，其中許多是美方訴求，包括中國採購美國石油及農產品、俄烏戰爭等，而習近平只提了台灣。

葛來儀指出，「4月的峰會可能不僅限於貿易議題」。就她所知，目前峰會日期尚未正式敲定。

●習關切美對台軍售　恐在台灣議題上施壓川普讓步

另外，葛來儀指出，習近平在通話中表達對美國對台軍售的關切，「但用語相當溫和」，只是呼籲川普謹慎行事，而非堅持要求美國停止對台軍售。她認為，中方不希望在峰會前看到更多美國對台軍售；對北京而言，「時機」相當重要。

美國政府去年12月批准8項對台軍售案，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈及無人機系統，總額逾111億美元。這是川普2.0第2度對台軍售。

至於是否預期川普在準備4月訪中之際，北京會在台灣議題上施加更多壓力，卜睿哲表示，他預期中方會試圖推動川普在美國對台政策上做出某種改變。

而台灣是否該擔心川普會為了和中國達成貿易協議而在台灣議題上讓步，卜睿哲認為，川普如何回應，部分將取決於幕僚為他在應對中方可能試圖進行議題「連結」方面所做的準備。

葛來儀也說，北京很可能會向川普施壓，要求在台灣議題上讓步，但她不認為中方會明確同意「給予」任何東西作為回報。中方堅持台灣是「中國的台灣」，台灣議題是不可談判的，若明確達成交易，可能暗示未來在台灣議題上有討價還價的空間。

川普重返白宮以來已和習近平多次通話，兩人上次通話是在去年11月底。去年10月，川、習也在韓國釜山舉行雙邊會，是川普第2個任期內首度與習近平會面。

川普計劃今年4月訪問中國，他先前表示，習近平預計今年稍晚回訪美國。

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，強調台灣是中國的領土，永遠不可能讓台灣分裂出去。對此，國台辦發言人陳斌華5日表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」，導致台海局勢緊張動蕩。

