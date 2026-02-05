　
大陸 大陸焦點 特派現場

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

今年台北燈節展區與大陸「泡泡瑪特」合作，遭綠營批評是把主角留給「中國品牌」。大陸國台辦對此表示，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常，並嗆綠營有「逢中必反」的「扭曲心理」。另針對新台幣改版不再放入孫中山肖像，國台辦批評是「包藏禍心的政治操弄」。

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，今年首度規劃「雙展區、雙IP」模式，除了已公開的變形金剛主題燈組外，西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，展出包含Baby Molly、LABUBU、星星人、DIMOO、Hiruno小野以及SKULLPANDA等六個高人氣角色。

綠營批評，台北市政府把燈節主角留給「中國品牌」，是「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」，「幫中國品牌打廣告」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上回應稱，「兩岸同胞同文同種，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們『逢中必反』的扭曲心理和虛弱本質」。

另一方面，近日我中央銀行推動新台幣紙鈔改版，新版紙鈔將不再放入孫中山等政治人物肖像。

對此，陳斌華表示，今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結、推動「去中國化」，從而在台灣社會形塑「台獨」意識形態。

陳斌華聲稱，「這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒」。

陳斌華續批，「歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了，抹滅不掉。不管民進黨當局如何處心積慮、胡作非為，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實改變不了，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉」。

02/03 全台詐欺最新數據

