地方 地方焦點

三太造機廠捐嘉基　400萬醫療專車助偏鄉長者就醫

▲▼ 三太造機廠捐贈400萬醫療專車　攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲三太造機廠捐贈400萬醫療專車，攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義在地企業三太造機廠股份有限公司長期深耕地方，感念嘉義基督教醫院多年來守護雲嘉南地區民眾健康，於今（4）日捐贈一輛價值約新台幣400萬元的全新醫療專車予嘉義基督教醫院。此舉不僅大幅提升醫院接駁量能，也有效改善偏鄉地區及行動不便長者的就醫可近性，展現企業社會責任與在地醫療攜手合作的力量。

▲▼ 三太造機廠捐贈400萬醫療專車　攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

捐贈儀式中，三太造機廠董事長陳泰州表示，身為嘉義在地企業，長年見證地方發展，也深刻了解偏鄉及郊區長輩因交通不便而延誤就醫的困境。他指出，公司秉持回饋鄉親的初衷，十分認同嘉基「愛鄰如己」的理念，希望透過捐贈醫療專車，協助更多有需要的民眾安全、便利地就醫，為在地醫療盡一份心力。

▲▼ 三太造機廠捐贈400萬醫療專車　攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院院長陳煒對三太造機廠的善舉表達由衷感謝，並表示這輛醫療專車不僅是一項交通資源，更是一座連結健康與關懷的橋樑，能有效縮短病患從家門口到醫療院所的距離。嘉基服務範圍涵蓋嘉義縣市及台南部分地區，許多病患來自大眾運輸相對不足的區域，新車投入後，將有助於優化整體接駁服務品質。

目前嘉基已依不同地區需求規劃多條接駁路線，包括東山白河線、鹽水義竹線、北港民雄線及嘉義市區服務專車等。未來隨著新醫療專車加入營運，嘉基將進一步提升接駁承載量與乘車舒適度，讓長輩與民眾享有更安全、友善的就醫交通環境。

▲▼ 三太造機廠捐贈400萬醫療專車　攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基強調，醫療專車不僅是交通接駁，更是預防醫學與社區照顧的重要一環。穩定的接駁服務可提升慢性病患規律回診意願，有助於早期發現、早期治療。未來嘉基將妥善運用這份企業愛心資源，持續推動行動醫療與社區衛教，結合完善的接駁系統，將優質醫療資源深入社區，實現「在地老化、健康醫療」的願景。

三太造機廠捐嘉基　400萬醫療專車助偏鄉長者就醫

三太造機廠捐嘉基　400萬醫療專車助偏鄉長者就醫

相關新聞

嘉基成為雲嘉首間智慧醫院全機構標章醫院

嘉基成為雲嘉首間智慧醫院全機構標章醫院

在醫療體系加速邁向數位轉型與智慧化的關鍵時刻，嘉義基督教醫院於第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類」競賽中表現亮眼，榮獲【智慧醫院全機構標章】最高肯定，並同時獲得智慧服務組「綜合服務流程」、「藥事服務流程」兩項優良標章，以及「行政管理」、「住院（含加護病房）」、「手術服務」與「門診服務」流程標章，共計六項殊榮，展現嘉基全院整合、全面推動智慧醫療的成果。

嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

嘉義市韌性醫療演練　驗證災難應對能力

嘉義市韌性醫療演練　驗證災難應對能力

「小兒疝氣」微創手術30分鐘就解決

「小兒疝氣」微創手術30分鐘就解決

關注兒童健康　嘉基攜手市府「小小醫師」闖關學習

關注兒童健康　嘉基攜手市府「小小醫師」闖關學習

