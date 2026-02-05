內政部春節啟動15天安全維護工作　結合維安反恐防突發事件

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（5日）院會由各相關部會提報春節期間強化執政措施。內政部長劉世芳表示，鑒於近期發生隨機襲擊案件，及因應115年農曆春節連續假期將至，警政署將於9日22點起至23日24點止，實施「115年加強重要節日安全維護工作」，由全國各警察機關執行，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，執行各項勤務。

警政署副署長郭士傑說，春節期間加強安全維護工作實施期間9日起至23日止，共15天，安危工作設定治安平穩、交通順暢、民眾安心等3大主軸。

郭士傑表示，考量去年台北車站發生1219隨機襲擊事件，前2天在苗栗、台南也發生公共場所傷人事件，所以今年重點放在治安平穩，公共場所的安全維護，會在高鐵、台鐵、捷運站等公共運輸場站以及風景區等，都會加強見警率。

另外，郭士傑提到，劉部長、賴總統也指示要結合維安反恐的觀念，建構多層次防制策略，有各種層級的警力因應突發重大案件。也會加強員警訓練及各種演練，全面提升第一線員警處理事故能力；也會結合保全跟民力，一起維護各場站的安全。

劉世芳指出，隨著農曆新年將至，已要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護。此外，本次工作延續過往3大主軸，在治安平穩部分，採取「犯罪預防、偵防並重」之方式，著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主。

另外，在交通順暢部分，將針對易壅塞路段（景點），加強指揮疏導以維持交通順暢，減少交通事故發生；在民眾安心部分，將運用協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關的服務，並視需要在人潮聚集處所設置機動派出所，以即時回應民眾需求。

劉世芳強調，為讓全體國民安心過好年，連假期間全國警察機關持續堅守崗位，24小時守護治安及維持交通順暢。另也提醒警察同仁，執行勤務必注意安全及身體健康；同時為維護警察同仁權益，已請各縣市警察局事先規劃春節連假勤休，讓輪值員警提前安排返家團聚的交通工具，並向所有員警的家人致謝。

▲警政署副署長郭士傑。（圖／記者陳家祥攝）