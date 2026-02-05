每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

▲陽明交大研究證實，無論何種腹部按摩，都有助於排便。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣約4成長者長期有便秘困擾。陽明交大最新研究顯示，若透過規律腹部按摩，包括徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或者電動按摩器按摩，可有效改善便秘症狀，也建議長期便秘困擾者，每天按摩腹部15分鐘，能有效促進排便。

調查顯示，台灣成人排便不順的盛行率約為15%至25%，而65歲以上高齡族群中，約有4成長者長期受到便秘困擾，對生活品質造成影響。而過年期間，民眾難免大魚大肉，若是水分攝取不足且久坐，可能也會有便秘問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交大護理學院院長簡莉盈與博士生黃秀雲共同進行的最新研究，初步發現無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，都可以有效改善便秘症狀，研究成果刊登在國際期刊《International Journal of Nursing Studies》。

▲黃秀雲（圖左）與簡莉盈（圖右）研究證實，無論何種腹部按摩，都有助於排便。（圖／陽明交大提供）

研究團隊表示，從研究結果顯示，腹部按摩的確可縮短食物在腸道中停留時間，也有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。進一步分析顯示，腹部按摩在不同類型的便秘中，對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。

研究團隊指出，腹部按摩簡單、安全，徒手就可在家操作，也沒服藥可能帶來的副作用。同時建議有長期便秘困擾的人，可以每天按摩腹部約15分鐘。對長期依賴藥物的便秘患者而言，這更是一項具科學基礎且容易執行的黃金解方。

簡莉盈表示，這項研究替腹部按摩提供實證基礎，支持將腹部按摩納入臨床照護與居家保健流程，而三種按摩方式皆具顯著療效，民眾與照護者可依自身習慣與便利性選擇適合方法，對不能長期服藥患者而言，也是另一種安全而有效的選擇。

目前擔任亞洲大學護理系講師的黃秀雲指出，這項研究可作為衛教教材推廣，協助醫護人員將腹部按摩納入日常衛教項目，可幫助患者與家庭實踐自我照護。