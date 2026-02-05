才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

▲原PO領到年終獎金了。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

最近有不少公司陸續發放年終獎金，近日就有一名女網友分享領到年終獎金的心情，表示這次領到的金額是她出社會以來最高的一次，大約有7萬5000元左右，今年可以包紅包給爸媽了！貼文曝光後，引起討論。

領到滿意的年終！女網友分享喜悅

這名女網友在Dcard上，以「年終獎金」為標題發文，提到她今年領到的年終獎金約7萬5000元，是她出社會以來，領到最多的一次。原PO回憶，她去年的工作，年終獎金就很少，本來說好一個月，結果卻變成0.5個月，還要再依比例發放。

揮別過去辛酸！終於能包紅包了

原PO接著說，她目前的工作才做了半年左右，原以為獎金會受到影響，但實際狀況卻讓她非常驚喜。她坦言，雖然這份獎金跟其他人相比，並不算非常多，但她已經很開心了。

原PO進一步提到，上一份工作的年終獎金待遇相當微薄，金額少到根本不夠包紅包。原PO透露，去年父親因為體諒她收入不佳，不肯收她的紅包，今年獎金入帳後，就讓她特別開心，覺得自己終於有能力可以包紅包給父母。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在的心情很珍貴啊，我第一次覺得領好多的年終是10萬，好幾個月不敢花，怕是公司發錯，現在可以拿到10萬的好幾倍，但沒有什麼情緒了，感嘆自己變成冷漠的人」、「第一次領年終，看到20萬入帳的時候，我在位子上身體整個熱起來，覺得我真的值得領這麼多嗎」、「恭喜你，要保持知足的心，這很珍貴」、「我今年也是第一次領年終，雖然不多但也是一種鼓勵」。