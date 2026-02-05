　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳冠宇／綜合報導

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，成為台灣首位陸配立委，但她的國籍問題爭議未解。大陸國台辦對此表態稱，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。

李貞秀近日宣誓就職，針對國籍問題，她拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。陸委會主委邱垂正表示，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，不然就不能擔任公職。

大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題；民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，「我們對此堅決反對」，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

媒體詢問，對於李貞秀等陸配因擔任公職需申請放棄大陸國籍，陸方是否可能核發例如非外國關係的國籍放棄證明文件？陳斌華重申，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實，因此，根本不存在放棄國籍問題。

陳斌華強調，台灣有許多大陸配偶，他們在台灣的正當權益，包括參與社會事務的權利理應得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。他批評，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，不斷進行謀獨挑釁，煽動對立對抗，製造綠色恐怖，恐嚇打壓政治異己，迫害欺凌陸配群體，已經遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

另一方面，對於「鄭習會」的舉辦能否水到渠成？陳斌華說，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NBA勇士隊驚天2換1！　明星中鋒加盟
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

川習通話談台灣　國台辦：民進黨「倚外謀獨」導致台海緊張

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

心疼妻生3個！他結紮後老婆竟懷孕　醫驚：接回去了

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

川習通話談台灣　國台辦：民進黨「倚外謀獨」導致台海緊張

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

心疼妻生3個！他結紮後老婆竟懷孕　醫驚：接回去了

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

大陸熱門新聞

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

上海陸客開放赴金馬　陸委會：不要只說不做

習近平與普丁進行視訊會面

心疼妻生3個！他結紮後老婆又懷

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫

海基會首度串聯大陸、東南亞台校

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

陸搜救犬遭迷暈偷走　找到已「剩下狗肉」

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

更多熱門

相關新聞

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的國籍問題仍受到外界質疑。針對內政部長劉世芳說，將不會提供密件以上的索資，李貞秀今（5日）透過媒體群組以文字方式回應，劉部長當然可以決定哪些內容是機密，但希望是有一致的標準，而不是因為她進入立院、為了汙名化貼標籤才產生的決定，「尤其希望劉部長，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕我的索資」。

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

柯文哲回歸　真的「藍白分」

柯文哲回歸　真的「藍白分」

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

關鍵字：

李貞秀國台辦立委民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面