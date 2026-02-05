李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳冠宇／綜合報導

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，成為台灣首位陸配立委，但她的國籍問題爭議未解。大陸國台辦對此表態稱，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。

李貞秀近日宣誓就職，針對國籍問題，她拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。陸委會主委邱垂正表示，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，不然就不能擔任公職。

大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題；民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，「我們對此堅決反對」，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

媒體詢問，對於李貞秀等陸配因擔任公職需申請放棄大陸國籍，陸方是否可能核發例如非外國關係的國籍放棄證明文件？陳斌華重申，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實，因此，根本不存在放棄國籍問題。

陳斌華強調，台灣有許多大陸配偶，他們在台灣的正當權益，包括參與社會事務的權利理應得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。他批評，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，不斷進行謀獨挑釁，煽動對立對抗，製造綠色恐怖，恐嚇打壓政治異己，迫害欺凌陸配群體，已經遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

另一方面，對於「鄭習會」的舉辦能否水到渠成？陳斌華說，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。