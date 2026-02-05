北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

▲北車底下暗藏膠囊旅館，原來是北捷的值夜室。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei，下同）



網搜小組／劉維榛報導

台北捷運獨家開箱！粉專表示，台北車站地底竟藏著宛如膠囊旅館的空間，原來是捷運高運量行控中心員工專屬的值夜室。除了淋浴間，還有6個隔音遮光的膠囊休息艙，並以綠意風格營造放鬆氛圍。畫面曝光後，網友大讚是神級福利，也認為讓員工好好休息能提升安全。

台北捷運粉專指出，其實位在台北車站地底深處，有打造一區膠囊旅館，一直以來只有員工才知道的秘密休息區，如今驚喜曝光了，原來是「高運量行控中心的值夜室」。

地底膠囊旅館！只供行控中心工作人員入住



粉專提到，其實這個值夜室的打造，是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」。

此外，台北捷運IG也公開值夜室內部，除了設置淋浴間讓同仁洗去一身疲勞，整區更以綠意盎然的設計風格，營造放鬆氛圍、舒緩緊繃神經。此外還有6個獨立膠囊空間，隔音與遮光設備齊全，讓員工能迅速進入深度睡眠。

網友也紛紛熱議，「員工才能享受的福利」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「我前陣子看日本節目，他們的海上保安廳職員休息室的設計跟這個一模一樣」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」、「適當給員工休息是好事，能減少疲勞問題」。

