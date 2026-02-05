　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

▲▼ 。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei）

▲北車底下暗藏膠囊旅館，原來是北捷的值夜室。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei，下同）

網搜小組／劉維榛報導

台北捷運獨家開箱！粉專表示，台北車站地底竟藏著宛如膠囊旅館的空間，原來是捷運高運量行控中心員工專屬的值夜室。除了淋浴間，還有6個隔音遮光的膠囊休息艙，並以綠意風格營造放鬆氛圍。畫面曝光後，網友大讚是神級福利，也認為讓員工好好休息能提升安全。

台北捷運粉專指出，其實位在台北車站地底深處，有打造一區膠囊旅館，一直以來只有員工才知道的秘密休息區，如今驚喜曝光了，原來是「高運量行控中心的值夜室」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地底膠囊旅館！只供行控中心工作人員入住

粉專提到，其實這個值夜室的打造，是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」。

此外，台北捷運IG也公開值夜室內部，除了設置淋浴間讓同仁洗去一身疲勞，整區更以綠意盎然的設計風格，營造放鬆氛圍、舒緩緊繃神經。此外還有6個獨立膠囊空間，隔音與遮光設備齊全，讓員工能迅速進入深度睡眠。

網友也紛紛熱議，「員工才能享受的福利」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「我前陣子看日本節目，他們的海上保安廳職員休息室的設計跟這個一模一樣」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」、「適當給員工休息是好事，能減少疲勞問題」。

▼綠意盎然的空間設計，可讓員工好好放鬆入眠。

▲▼ 。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NBA勇士隊驚天2換1！　明星中鋒加盟
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

鼎泰豐服務員胸針藏玄機　千人讚翻

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

更多熱門

相關新聞

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

台鐵今發生調車職安意外，今天(4日)下午傳出一名員工進行調車作業時，不慎遭列車夾傷，台鐵表示，該員工為輕微擦傷，已返家休養，目前正調查事故原因，並將針對人員疏失懲處。

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

北捷又傳持刀案？捷運警緊急出動

北捷又傳持刀案？捷運警緊急出動

冬天過一半「台鐵員工禦寒外套」還沒到　2月初全面補齊

冬天過一半「台鐵員工禦寒外套」還沒到　2月初全面補齊

關鍵字：

北車地底下膠囊旅館台北捷運行控中心員工

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面