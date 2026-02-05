　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

▲▼綠營初選血戰！「陳其邁子弟兵」5人聯合登記　黃捷喊品質有保證 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷助陣「陳其邁子弟兵」5人聯合登記，喊品質有保證。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨直轄市議員初選登記第二日，高雄市長陳其邁所培育的子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中，今（5）日聯合舉行造勢記者會，正式宣告投入2026年高雄市議員初選。立委黃捷不僅陪同出席，更力讚5人宛如一支由陳其邁市長親手打造的「超人團隊」，是品質與戰力的最佳保證。

五位參選人依選區順序登場亮相，並以今年高雄冬日遊樂園引進的超人氣IP「超人力霸王」為發想，形容陳其邁子弟兵必須具備「五大超能力」，象徵在市政與問政上的全面戰力。

記者會現場氣氛熱烈，展現世代傳承與團隊作戰的整體氣勢。活動並邀請立法委員黃捷出席致詞，黃捷以陳其邁市長台大學妹的身分，勉勵五位新人發揮在市政團隊中歷練出的「超人」能力，進入市議會後持續為民服務、為高雄打拚。

黃捷表示，這五位參選人皆曾在陳其邁市長的市政或競選團隊中歷練，是名副其實的「子弟兵」，不僅熟悉市政運作，更在第一線接受過最嚴格的實戰考驗。

▲▼綠營初選血戰！「陳其邁子弟兵」5人聯合登記　黃捷喊品質有保證 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「陳其邁子弟兵」5人聯合登記，黃捷喊品質有保證 。（圖／記者賴文萱翻攝）

她指出，陳其邁市長最為人稱道的，正是穩健踏實的執行力與高度行動力，而站在身旁的這群年輕世代，過去在政策推動、跨局處整合，以及面對突發狀況的即時應變上，都已累積豐富經驗。

黃捷形容，這些歷經市府磨練的成員，各自具備最強行動力、最強整合力、最強守護力與最強設計力，宛如一支由陳其邁市長親手打造的「超人團隊」。

她也分享，能在陳其邁市長身邊工作，意味著隨時待命、不分晝夜為市政與市民付出，並強調這樣訓練出來的團隊，就是品質與戰力的最佳保證。她相信，五位參選人一旦進入市議會，將成為推動市政、監督市府、回應民意的重要力量。

第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）現任議員林志誠，被定位為「超高執行力」代表。林志誠曾任陳其邁市長競選辦公室副總幹事及民進黨高雄市黨部執行長，長年奔走地方、服務不分晝夜。

他表示，自己在陳其邁市長參選市長期間即擔任競選幹部，對市政推動與地方需求相當熟悉，進入議會後也出任黨團副總召，清楚掌握市政建設脈絡，期盼持續留在議會，讓市政規劃得以延續、不間斷。

第4選區（左營、楠梓）參選人張以理，則以「超準設計力」亮相。張以理曾任高雄市政府青年局長、陳其邁市長競選總部發言人，並榮獲德國紅點設計概念獎，是左楠區最年輕的參選人。

他表示，自己在市府團隊服務長達五年，親身參與高雄關鍵時期的重要轉型，累積紮實的行政與政策推動經驗。此次投入左營、楠梓區市議員選舉，希望將過去在市府累積的專業，轉化為更貼近地方的服務能量，回到基層為鄉親解決問題、爭取建設。他也期盼市民能給予年輕世代機會，讓具備完整歷練與行動力的新血進入議會。

第7選區（三民）現任議員鄭孟洳，被形容為「超強戰鬥力」。她曾任陳其邁市長立委時期助理，並投入太陽花學運，自稱是陳其邁子弟兵的「第一屆學姐」。

鄭孟洳指出，陳其邁市長一向以高度執行力與行動力聞名，無論在爭取高雄建設、捍衛城市權益或面對不公不義時，總是第一時間挺身而出，這樣的精神也成為許多年輕世代從政的重要學習典範。她期盼自己能與這群優秀的新世代參選人，能順利進入議會，延續為市民打拚的使命。

▲▼綠營初選血戰！「陳其邁子弟兵」5人聯合登記　黃捷喊品質有保證 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁子弟兵5人聯合登記，左起林志誠、張以理、鄭孟洳、鄧巧佩、張耀中。（圖／記者賴文萱翻攝）

第9選區（鳳山）參選人鄧巧佩，被賦予「超穩守護力」。她曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事，也是黃捷立委團隊重要幹部，並具備護理師背景。

鄧巧佩分享，自己過去是第一線ICU護理師，在高度壓力的醫療環境中培養出迅速判斷與承擔責任的能力，這段專業歷練也成為她投入公共事務的重要基礎。她強調，未來若進入議會，將以專業判斷與穩定執行，為鳳山爭取建設，成為市民信賴的民意代表。

第11選區（林園、大寮）參選人張耀中，被定位為「超能整合力」，曾擔任陳其邁市長長達七年的隨行秘書，熟悉市政節奏與跨局處協調。

他表示，長期在第一線參與市政與基層服務，從陳其邁市長身邊學習到做事態度與為民服務精神，未來將把多年累積的實務經驗帶回地方，為林園、大寮爭取更多建設與資源。

記者會最後，由同樣也是出身陳其邁團隊的主持人楊壹婷帶領下，全體參選人與來賓齊聲高喊「出其制勝、議邁相傳、邁向議會」，象徵團結出征，並對鏡頭露出以「邁」字為符號的超人T恤，為活動增添亮點。

此次聯合登記不僅是初選起跑，更展現高雄年輕綠營世代的創意、傳承與團隊戰力，更藉由活動安排，展現出與陳其邁市政結合的亮點色彩，期盼為市民帶來更穩健、有效率的問政表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NBA勇士隊驚天2換1！　明星中鋒加盟
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

遭零日攻擊製作團告抄襲　「萊爾校長」團隊酸：芒草也有專利？

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

內政部春節啟動15天安全維護工作　結合維安反恐防突發事件

阿嬤110歲辭世　陳玉珍不捨：她答應過我可以活到120歲

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

李貞秀陷爭議！鍾佳濱點名暖身上陣　陳智菡：貴黨團閒到沒事做？

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

遭零日攻擊製作團告抄襲　「萊爾校長」團隊酸：芒草也有專利？

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

內政部春節啟動15天安全維護工作　結合維安反恐防突發事件

阿嬤110歲辭世　陳玉珍不捨：她答應過我可以活到120歲

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

李貞秀陷爭議！鍾佳濱點名暖身上陣　陳智菡：貴黨團閒到沒事做？

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

遭零日攻擊告抄襲　「萊爾校長」團隊發聲了

遭零日攻擊告抄襲　「萊爾校長」團隊發聲了

國民黨去年推出《萊爾校長》影片的製作團隊主任「阿祐」韋淳祐今（5日）指出，他們與國民黨前發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊，今年突然卻被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。韋淳祐表示，其團隊用AI生成的「枯黃野芒草」竟被指控抄襲了《零日攻擊》花高價實拍的「翠綠青草」，原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色？

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

柯文哲回歸　真的「藍白分」

柯文哲回歸　真的「藍白分」

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

關鍵字：

陳其邁民進黨議員初選民進黨高雄市議員

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面