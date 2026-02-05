　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／cyinarrich）

▲日本妹住飯店被蟑螂大軍嚇壞。（圖／翻攝自IG／cyinarrich）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有日本妹來台玩，入住台北車站附近的飯店，卻遇上「恐怖體驗」，房間內竟出現超過20隻蟑螂，嚇得她跟友人只能把全身包緊緊過夜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼太誇張，也有人感嘆這在台灣似乎並非罕見狀況。

這名日本妹在IG貼出影片，片中可見，兩人入住時，原本覺得飯店感覺很整潔乾淨，進到房間後，休息了一段時間，卻在房間的冰箱後看到超多小蟑螂，「看到20隻以上、從芝麻大小到小指指甲大小的蟑螂」，後來甚至連在浴室裡也看到蟑螂，讓日本妹最後在片尾點名飯店，直呼「再也不會來住了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蟑螂大軍出沒　飯店一晚約台幣2300元

她也提到，入住的並非廉價旅館，一晚要11377日幣（約新台幣2300元），沒想到卻遇到蟑螂大軍。她形容當下真的嚇壞，為了避免蟑螂爬上身，只好戴上耳塞，脖子和臉都用毛巾包住，連褲管都塞進襪子裡，「幾乎是生木乃伊狀態睡覺」。她還說，自己平常有隨身攜帶殺蟲劑的習慣，但這次的狀況「等級完全不一樣」。

貼文引發議論，就有台灣人留言，台灣氣候潮濕悶熱，本來就容易遇到蟑螂，就算房間再乾淨也難以完全避免，除了選擇較高級的飯店，似乎也只能自行準備殺蟲用品。不少日本網友也加入討論，「不能接受～～～絕對會抗議要求換房間」、「還沒去過台灣，一直想找機會去，但也許我會放棄這個念頭。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NBA勇士隊驚天2換1！　明星中鋒加盟
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

鼎泰豐服務員胸針藏玄機　千人讚翻

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

更多熱門

相關新聞

學費6萬8「減免後變4萬6」　ICU醫讚嘆

學費6萬8「減免後變4萬6」　ICU醫讚嘆

政府推出減免學雜費與補貼住宿費政策，引發不少家長共鳴。ICU醫師陳志金就在臉書發文直言，「政府減免學雜費和補貼住宿費，共2萬2千5，真的很有感」，短短一句話，引來不少人現身說法，直呼這項政策「真的幫助很大」。

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

關鍵字：

蟑螂台北飯店住宿

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面