1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

▲日本妹住飯店被蟑螂大軍嚇壞。（圖／翻攝自IG／cyinarrich）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有日本妹來台玩，入住台北車站附近的飯店，卻遇上「恐怖體驗」，房間內竟出現超過20隻蟑螂，嚇得她跟友人只能把全身包緊緊過夜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼太誇張，也有人感嘆這在台灣似乎並非罕見狀況。

這名日本妹在IG貼出影片，片中可見，兩人入住時，原本覺得飯店感覺很整潔乾淨，進到房間後，休息了一段時間，卻在房間的冰箱後看到超多小蟑螂，「看到20隻以上、從芝麻大小到小指指甲大小的蟑螂」，後來甚至連在浴室裡也看到蟑螂，讓日本妹最後在片尾點名飯店，直呼「再也不會來住了！」

蟑螂大軍出沒 飯店一晚約台幣2300元

她也提到，入住的並非廉價旅館，一晚要11377日幣（約新台幣2300元），沒想到卻遇到蟑螂大軍。她形容當下真的嚇壞，為了避免蟑螂爬上身，只好戴上耳塞，脖子和臉都用毛巾包住，連褲管都塞進襪子裡，「幾乎是生木乃伊狀態睡覺」。她還說，自己平常有隨身攜帶殺蟲劑的習慣，但這次的狀況「等級完全不一樣」。

貼文引發議論，就有台灣人留言，台灣氣候潮濕悶熱，本來就容易遇到蟑螂，就算房間再乾淨也難以完全避免，除了選擇較高級的飯店，似乎也只能自行準備殺蟲用品。不少日本網友也加入討論，「不能接受～～～絕對會抗議要求換房間」、「還沒去過台灣，一直想找機會去，但也許我會放棄這個念頭。」