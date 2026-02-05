黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（4日）在網路上公布六大福利政見。（圖／翻攝自YouTube／蘇巧慧）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布福利政見影片，其中提到包括公立國中小學營養午餐免費等六大政見。同樣有志參選新北市長的民眾黨主席黃國昌則批評是透支未來、為何反對財劃法讓新北拿更多財源？對此，蘇巧慧今（5日）受訪時回應，國民黨跟傅崐萁的《財劃法》修正版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，新北市確實要持家有道，未來會善用自己調度資源能力在財政考量下一一實現。

新北市議會民進黨團總召今舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與。蘇巧慧也接受媒體聯訪。

對於黃國昌批評政見、質疑財劃法立場，蘇巧慧回應，在過去《財劃法》修正，國民黨跟傅崐萁的版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，讓台北市的人均變成新北市的兩倍，所以新北市確實是「持家要有道」，因為我們真的是財政比較困難。

蘇巧慧強調，大家也知道，她最擅長的就是解決困難，所以從昨天提出的「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」，這樣的政見當中，「未來我會善用我調度資源的能力，在財政考量之下，我們一一來實現」。

而黃國昌也自稱，他有幾點優點是大於李四川的，就包含「打民進黨」的部分。對此，蘇巧慧回應，自己一直以來就是用過去自己的政績和現在要提出的政見，來爭取400萬新北市民的認同。因為她們不是只是來打一場選戰，是來爭取一個和新北市400萬市民一起讓新北市升級的機會。

蘇巧慧表示，怎麼樣讓大家能夠認同，其實就是最重要的事情。所以她一直說，「我們把長跑當作短跑來衝刺，也沒有在等對手起跑，我們會按照自己的節奏不停地努力」。