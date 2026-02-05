劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

▲民眾黨陸配立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的國籍問題仍受到外界質疑。針對內政部長劉世芳說，將不會提供密件以上的索資，李貞秀今（5日）透過媒體群組以文字方式回應，劉部長當然可以決定哪些內容是機密，但希望是有一致的標準，而不是因為她進入立院、為了汙名化貼標籤才產生的決定，「尤其希望劉部長，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕我的索資」。

李貞秀重申，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天王世堅委員節目上說，「有的中配來了1、20年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了，貞秀敬重王委員敢說真話也誠摯表達感謝」。

李貞秀說，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，期待的是公平，不只是優待；堅持的是法治，不是歧視。令人遺憾的是，內政部長劉世芳的發言明確表示，「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

李貞秀指出，依照《國家機密法》，劉世芳部長當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉部長是對所有立委有一致的標準，而不是因為她進入立院、為了汙名化貼標籤才產生的決定。

「尤其希望劉部長，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕我的索資。」李貞秀舉例，如社會住宅的興建進度、賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉部長貼上「密件」標籤，人民都無法了解真相，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

而針對民進黨立委陳培瑜要求立法院長韓國瑜解職，李貞秀說，自己是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。

「既然每個政府都依照職權利行使合乎法律上，表示各政府機關的公務人員都保持行政中立，我對於相關的程序也尊重公務人員依法行政的做為。」李貞秀說，現在看到的卻是，內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

最後，李貞秀呼籲，賴政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立，「貞秀從昨天起就上工，專注在立法委員的本質工作，為接下來的開議做好準備，我會盡力而為，爲台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。