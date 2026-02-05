日本單車團3月來台環島9天　感謝311大地震援助

▲日本自行車騎士發起「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」，今舉行宣傳記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

適逢311東日本大地震15年，日本約30名單車騎士3月7日至3月15日將來台展開自行車環島感謝之旅。觀光署長陳玉秀表示，日本一直都是台灣重要的觀光市場，今年希望透過主題型活動、修學旅行，吸引170萬人次日本旅客來台。

為感謝台灣民眾15年前於311東日本大地震的援助，以及多年來對日本發生災害第一時間所提供的協助，日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等人共同發起「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」，將號召約30名日本志願單車騎士，於3月7日至3月15日來台展開9天、900公里的自行車環島感謝之旅。

陳玉秀表示，日本一直是台灣在國際上最重要的朋友，這場環島之旅是台日深厚情誼的具體展現，期待透過這次日本騎士環島旅程，讓更多日本民眾用時速15公里的步伐認識台灣在地美景與地方人情味，體驗單車環島的魅力與樂趣。

野嶋剛表示，過去15年來，台灣在日本有難時，總是在第一時間伸出援手，這份情誼銘記在心。而這次活動正是希望透過單車環島形式，讓感恩不僅停留在語言，而是化為實際行動親自傳達日本人民的感謝之情。

去年國際旅客857.4萬人次來台，其中日本旅客占最多，達148萬人次。陳玉秀表示，日本一直都是台灣重要市場，去年有受到匯率等因素影響，今年1月看起來陸續有恢復，這次騎乘活動也是希望創造更多元來台旅遊模式，其他政策也持續進行，像是推廣組團到中南部、離島旅遊，或修學旅行等。

針對修學旅行，陳玉秀指出，目前北部已幾乎飽和、接待量能也有限，現在也持續跟中南部業者溝通，希望擴大接待能量，「今日學子，明日旅人」，今年目標希望吸引170萬人次日本旅客來台，較去年成長13％。

陳玉秀也說，日本的旅行文化與台灣不同，偏好做很多行前規劃，需要更清楚的目標跟主題，不太像台灣人說走就走，因此希望讓他們以主題型活動的方式認識台灣。