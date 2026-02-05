阿嬤110歲辭世　陳玉珍不捨：她答應過我可以活到120歲

▲陳玉珍與她阿嬤的合影。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（5日）對外公布其阿嬤以110歲高齡辭世消息。陳玉珍說，阿嬤一輩子樂天知命，是她目前見過好命的人之，家族每個小孩人生的第一個數學老師就是阿嬤，教她們玩金門傳統的四色牌、十胡、撿紅點，讓她們學會了排列組合、數學加減，一直以為她可以活到120歲，「因為她答應過我的」，但她終究是離開了，縱使她萬般傷心與不捨，還是得學習放下。

陳玉珍5日發文表示，「我想，我們家族中的每個小孩，人生的第一個數學老師，就是我的阿嬤，在我們三四歲的時候，她就教我們玩金門傳統的四色牌，十胡，撿紅點，我們學會了數學裡面的排列組合，學會了數學裡面的加減，學會了將帥相車馬炮兵卒。在阿嬤的身邊永遠不會三缺一，再怎麼小的孩子她都很努力，把他教會玩牌」。

陳玉珍說，阿嬤生在很優渥的環境，從小唸了十幾個師墊，卻大字不認幾個，她從小還有英文家教，可是卻也只會ABC，唯一她唸的最好的是，國父遺囑閩南語版本，也是阿嬤從小教她唸的，「她告訴我們，她有很好的環境疼愛她的父母，她這位千金小姐，在16歲之前都還是有丫鬟幫她穿衣服， 16歲之後才學會穿衣服，在父母的溺愛之下，她不用綁小腳，因為她說疼，父母便放棄要她綁，只要老師對她嚴格，父母就馬上轉學，以致於她後來不認識什麼字」。

陳玉珍表示，阿嬤一輩子樂天知命，有疼愛她的老公，孝順的子女，她也很認真地把自己照顧得很健康，從小她便隔餐不食，吃菜吃魚，不吃冰冷的食物，不吃辣的食物，「她真的是我目前見過好命的人之一了，我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的」，但她終究是離開了，縱使她萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福，。

文末，陳玉珍說，「我祖母林淑女女士一生平安健康，享嵩壽110歲。靈堂設在金門縣殯儀館四維堂，謹訂於中華民國115 年2月14號中午12點舉行公祭。謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒」。