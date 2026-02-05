　
地方 地方焦點

2026台灣燈會結合WBC棒球賽　嘉義夜間遊行吸睛

▲▼ 嘉義縣結合2026台灣燈會大遊行與世界棒球經典賽直播 齊聚戀人公園應援 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣結合2026台灣燈會大遊行與世界棒球經典賽直播 齊聚戀人公園應援。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事與2026台灣燈會，嘉義縣政府3月5日至8日將在縣治特區戀人公園轉播4場中華隊賽事，並串聯3月7日晚間登場的台灣燈會「Team Taiwan」大遊行，邀請大家以最熱血的方式為中華隊應援，讓運動激情與燈會光影交織，展現嘉義縣的城市活力。

2026台灣燈會的展期為3月3日至15日，其中3月7日（星期六）晚間19時將舉辦長達120至150分鐘、全長約900公尺的「Team Taiwan」大型夜間遊行活動，以「光躍台灣 點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」、「與世界交朋友」為四大主題，匯集29個表演團隊、近900位演出人員，展現嘉義多元文化、藝術能量與國際交流成果。

其中「為台灣加油」段落，特別結合運動元素，由中華職棒啦啦隊、國立體育大學、東石高中棒球隊、嘉義城市啦啦隊、跆拳道、街舞、獨輪車隊及全中運吉祥物Q寶與蛙寶共同演出，象徵嘉義縣在4月將承辦全國中等學校運動會的熱情與準備，也與世界棒球經典賽轉播活動形成最具意義的呼應。

本次遊行的另一大亮點，是首次來台參與燈會的日本青森睡魔祭團隊，將重現日本百萬人參與的睡魔祭典文化，包含「睡魔囃子」、「跳人」、「曳き手」等完整陣容，並與嘉義在地學校及社區進行文化交流，象徵「與世界交朋友」的國際友誼。

嘉義縣政府表示，透過燈會國際文化遊行與世界級棒球賽事轉播的結合，讓來到嘉義的民眾不僅能欣賞燈藝、看遊行，更能在現場同步為中華隊加油，形成「白天看比賽、晚上逛燈會、夜間看遊行」的完整嘉義體驗。

誠摯邀請全國民眾在燈會期間來到嘉義，一起為中華隊吶喊、為台灣加油，在光影與歡呼聲中，看見嘉義的熱情與能量。

2026世界棒球經典賽戀人公園轉播場次如下：

3月5日（四）11:00
｜中華隊 vs 澳洲

3月6日（五）18:00
｜中華隊 vs 日本

3月7日（六）11:00
｜中華隊 vs 捷克

3月8日（日）11:00
｜中華隊 vs 韓國

02/03 全台詐欺最新數據

