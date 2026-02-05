兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

▲北京首都機場的國際港澳台出發指示牌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

兩岸直航航點迄今未完全恢復至疫情前水準，大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上呼籲台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，盡快取消對兩岸航空運輸的「不合理限制」，並強調大陸將積極做好兩岸春節加班機各項準備工作。

國共兩黨智庫論壇共同意見提出，要盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網絡，允許兩岸港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求按照既有航路自主安排班次和班期。媒體詢問陳斌華，下一步有何具體安排？

陳斌華回應，兩岸海空直航自2008年實現以來，極大地促進了兩岸人流、物流、資金流，極大地便利了兩岸民眾往來，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民眾福祉發揮了重要作用。

陳斌華續稱，去年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，但民進黨當局出於一黨之私，仍單方面限縮兩岸空中客運直航航點航班，拒不恢復兩岸海上客運直航航線，給兩岸經貿往來和人員交流帶來不便。

陳斌華表示，「國共兩黨智庫論壇」共同意見建議盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，是順應民意、為民興利之舉，希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。

春節與寒假假期將至，大陸台商台生關注返台機票事宜。對於今年的航班安排，陳斌華表示，兩岸空中直航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。

陳斌華接著批評，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態，大陸14個城市每周執飛兩岸航線300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最多890班客運航班相比，仍有很大差距，嚴重影響兩岸民眾往來。

陳斌華強調，春節是中華民族最重要的傳統節日，廣大台胞台商台生熱切期盼能一路順遂、回家過年。他稱，大陸有關方面將積極做好兩岸春節加班機各項準備工作，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，滿足兩岸同胞特別是台灣同胞的出行需求。