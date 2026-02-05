考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（5）日通過，115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，訂於今年6月13日（星期六）至6月14日（星期日）舉行，另於今年6月15日（星期一）舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

考試院說明，這4項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於台北考區應試外，其餘考試均分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

考試院說明，這4項考試設置等別、類科組別及暫定需用名額如下：一、警察特考：三等考試設行政警察人員等13類別組共319名、四等考試設行政警察人員等5類別組共2,051名，合計2,370名。

二、一般警察特考：二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等3類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共49名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2,350名，合計2,402名。

三、國安特考：三等考試設政經組（選試英文）等6組別共30名。

四、移民特考：二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等7類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。

考試院表示，有關這4項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，依照各項考試規則等規定辦理，自115年起，警察特考、一般警察特考之三等考試外事警察人員類別及移民特考二等及三等考試應考資格有關英語檢定測驗成績之採認種類，均增加培力英語檢定測驗一種，移民特考之英檢成績採計年限並放寬為5年；另移民特考三等考試增設資訊組，並調整各等別考試應試專業科目及取消體格檢查之身高限制，請應考人注意。

這4項考試相關報考資訊，考選部將自115年2月24日起載明於應考須知，並預訂於3月10日至19日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。