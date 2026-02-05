　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（5）日通過，115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，訂於今年6月13日（星期六）至6月14日（星期日）舉行，另於今年6月15日（星期一）舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

考試院說明，這4項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於台北考區應試外，其餘考試均分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

考試院說明，這4項考試設置等別、類科組別及暫定需用名額如下：一、警察特考：三等考試設行政警察人員等13類別組共319名、四等考試設行政警察人員等5類別組共2,051名，合計2,370名。

二、一般警察特考：二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等3類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共49名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2,350名，合計2,402名。

三、國安特考：三等考試設政經組（選試英文）等6組別共30名。

四、移民特考：二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等7類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。

考試院表示，有關這4項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，依照各項考試規則等規定辦理，自115年起，警察特考、一般警察特考之三等考試外事警察人員類別及移民特考二等及三等考試應考資格有關英語檢定測驗成績之採認種類，均增加培力英語檢定測驗一種，移民特考之英檢成績採計年限並放寬為5年；另移民特考三等考試增設資訊組，並調整各等別考試應試專業科目及取消體格檢查之身高限制，請應考人注意。

這4項考試相關報考資訊，考選部將自115年2月24日起載明於應考須知，並預訂於3月10日至19日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

遭零日攻擊製作團告抄襲　「萊爾校長」團隊酸：芒草也有專利？

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

內政部春節啟動15天安全維護工作　結合維安反恐防突發事件

阿嬤110歲辭世　陳玉珍不捨：她答應過我可以活到120歲

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

李貞秀陷爭議！鍾佳濱點名暖身上陣　陳智菡：貴黨團閒到沒事做？

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

遭零日攻擊製作團告抄襲　「萊爾校長」團隊酸：芒草也有專利？

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

內政部春節啟動15天安全維護工作　結合維安反恐防突發事件

阿嬤110歲辭世　陳玉珍不捨：她答應過我可以活到120歲

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

劉世芳拒提供密件以上索資　李貞秀：別把民生議題也用密件拒絕

李貞秀陷爭議！鍾佳濱點名暖身上陣　陳智菡：貴黨團閒到沒事做？

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

考試院院會今（29）日通過公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第10條、第5條附表二、第6條附表三修正草案，三等考試資訊科學組修正部分應試專業科目，並刪除本考試身高限制，自115年考試開始適用。過去調查人員應考人，男性身高不及155公分，女性不及150公分者，為體格檢查不合格。

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

首屆「植物診療師」國考及格率55%　今年5/12起受理報名

首屆「植物診療師」國考及格率55%　今年5/12起受理報名

反年改後公教退休金還沒變多！藍營修法沒寫施行日期　翁曉玲氣炸

反年改後公教退休金還沒變多！藍營修法沒寫施行日期　翁曉玲氣炸

關鍵字：

警察特考移民特考國安特考報名時間英語檢定考試院

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面