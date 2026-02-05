老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

▲原PO無奈透露，年終要等下周五才發放。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人領完領年終，都會犒賞自己！不過一名網友無奈直言，公司拖到過年假期前一天才發，好奇發問是否正常，結果釣出一票苦主點頭認證，「還分兩次發，超怕你離職」、「2/13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」、「去年還下午3點半前發，壓在最後一刻」。

一名網友表示，看到不少上班族早早領到年終，反觀自己公司不但沒提前發，還硬是拖到過年假期前一天才給獎金，讓他忍不住在Threads發問「有人年終獎金是2／13才發放嗎？」

年前發放是常態！網嘆：分兩次發才崩潰

文章引發網友熱議，「有每年都是放假前一天才領」、「我們去年還下午3點半前發，壓在最後一刻」、「而且還分兩次（2/13一次、4/30一次） 超怕你離職」、「公司10多年來都是放假前一天發，但我從不抱怨，因為聽過不少人都沒發，或是慘不忍睹」、「就是要壓到最後一秒才肯給你」、「我們都是過年前一天才發，服務業路過」。

傳產業要大掃除完畢 才會發放年終

不少人更哀怨分享，還得幫公司打掃除完才領年終，「前公司必須等除夕大掃除完，大家排隊後才發放，然後領一領就可以走了」、「2/13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」「+1還要先大掃除完才發」、「路過，我們2/14才會發，那天要上班出貨，大掃除」、「傳產業應該都是，最後一天大掃除，整理完環境，再集合講一些幹話，說公司今年也是經營的很辛苦，雖然這麼辛苦，也是要讓員工們過個好年，然後才發年終獎金」。

留言串之中，釣出一名老闆反問，「這樣不是比較好嗎？我也是估計這時間發給大家，因為2/1發薪水、2/13給年終、3/1又可以領薪水」。對此，有網友解釋，壓線發最困擾的是年節採買，「最後兩天根本不想卡在擠爆的人潮裡買年貨」。