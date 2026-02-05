　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲若未經許可擅自帶走飯店內的大浴巾與洗臉毛巾，有可能涉及竊盜罪。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

飯店是民眾旅遊時放鬆身心的空間，但為了維護住宿品質，房客也應遵守應有的禮儀。日本一間飯店近日在官方TikTok發布影片，點出多項在客房內的「NG行為」，提醒住客千萬別當失格旅人，其中一項行為甚至可能直接觸犯竊盜罪。

毛巾是備品　隨意帶走恐涉竊盜罪

日本神戶Annesso燦路都雅緻大飯店（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）在官方影片中特別強調，最令業者困擾的行為之一就是「帶走房間毛巾」。雖然飯店會提供大浴巾與洗臉毛巾供房客使用，但這些都屬於飯店資產，是提供給後續住客使用的「備品」。

業者指出，像是拋棄式牙刷、刮鬍刀等拋棄式用品通常可以讓房客帶走，但毛巾性質完全不同；如果房客在未經許可下擅自帶走設施內的毛巾，在法律上很有可能涉及「竊盜罪」。飯店方也針對網友留言明確回覆，毛巾就是飯店備品，嚴禁私自取走。

快煮壺煮麵也入列　飯店點名多項崩潰行為

除了毛巾爭議，影片中還列舉了多項讓清潔人員非常困擾的禁忌行為。其中包括「在浴室內染髮」，這會造成汙漬難以去除；以及「在快煮壺裡煮泡麵」，這會導致壺內殘留異味與油垢，影響下一位使用者。

此外，在禁菸客房內抽「電子煙」也是飯店點名的NG行為。飯店強調，這些行為不僅大幅增加清潔人員的負擔，也會讓下一位旅客感到不適。為了維持舒適的住宿空間，呼籲每位房客都應遵守禮儀，並保持體貼他人的心。

@hotelsoprakobeannesso ホテルの部屋で やっていい事よくない事 #ホテルあるある #ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ #神戸ホテル ♬ Friends - BTS
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

日本暴雪38死413傷！新潟京都再增3死　今晚北海道恐迎暴風雪

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

日本暴雪38死413傷！新潟京都再增3死　今晚北海道恐迎暴風雪

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

【也太親民啦～】老闆不會英文依舊熱情對待外國觀光客！

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

更多熱門

相關新聞

日本妹住台北飯店　「20+蟑螂到處爬」嚇爆

日本妹住台北飯店　「20+蟑螂到處爬」嚇爆

最近有日本妹來台玩，入住台北車站附近的飯店，卻遇上「恐怖體驗」，房間內竟出現超過20隻蟑螂，嚇得她跟友人只能把全身包緊緊過夜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼太誇張，也有人感嘆這在台灣似乎並非罕見狀況。

台積電在日量產3奈米晶片　高市早苗：全力支持

台積電在日量產3奈米晶片　高市早苗：全力支持

日本暴雪38死413傷！今晚北海道恐迎暴風雪

日本暴雪38死413傷！今晚北海道恐迎暴風雪

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

關鍵字：

飯店住宿旅遊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面