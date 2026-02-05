日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

▲若未經許可擅自帶走飯店內的大浴巾與洗臉毛巾，有可能涉及竊盜罪。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

飯店是民眾旅遊時放鬆身心的空間，但為了維護住宿品質，房客也應遵守應有的禮儀。日本一間飯店近日在官方TikTok發布影片，點出多項在客房內的「NG行為」，提醒住客千萬別當失格旅人，其中一項行為甚至可能直接觸犯竊盜罪。

毛巾是備品 隨意帶走恐涉竊盜罪

日本神戶Annesso燦路都雅緻大飯店（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）在官方影片中特別強調，最令業者困擾的行為之一就是「帶走房間毛巾」。雖然飯店會提供大浴巾與洗臉毛巾供房客使用，但這些都屬於飯店資產，是提供給後續住客使用的「備品」。

業者指出，像是拋棄式牙刷、刮鬍刀等拋棄式用品通常可以讓房客帶走，但毛巾性質完全不同；如果房客在未經許可下擅自帶走設施內的毛巾，在法律上很有可能涉及「竊盜罪」。飯店方也針對網友留言明確回覆，毛巾就是飯店備品，嚴禁私自取走。

快煮壺煮麵也入列 飯店點名多項崩潰行為

除了毛巾爭議，影片中還列舉了多項讓清潔人員非常困擾的禁忌行為。其中包括「在浴室內染髮」，這會造成汙漬難以去除；以及「在快煮壺裡煮泡麵」，這會導致壺內殘留異味與油垢，影響下一位使用者。

此外，在禁菸客房內抽「電子煙」也是飯店點名的NG行為。飯店強調，這些行為不僅大幅增加清潔人員的負擔，也會讓下一位旅客感到不適。為了維持舒適的住宿空間，呼籲每位房客都應遵守禮儀，並保持體貼他人的心。