李貞秀陷爭議！鍾佳濱點名暖身上陣　陳智菡：貴黨團閒到沒事做？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的國籍問題仍受到外界質疑。民進黨團幹事長鍾佳濱今（5日）表示，李日前喊出「我是唯一中華人民共和國的國籍」，即便是口誤，但仍讓國民憂心，建議民眾黨立法院黨團主任陳智菡可以上場秀秀球技」。對此，陳智菡回應，民進黨的賴式法學，早已讓行政機關與基層陷入集體混亂，鍾佳濱更跑來干涉台灣民眾黨的提名，「貴黨團很閒？閒到每天沒事做跑來嘴砲民眾黨的事？」

陳智菡說，民眾黨的李貞秀委員是依程序合法遞補、於2月3日正式就職的立法委員，不只中選會早已確認她入籍中華民國超過10年，確實具備被提名為不分區立委的參政資格，中選會也於2026年2月2日正式頒發其當選證書。隔日，李貞秀更在大法官與立法院長的監誓下宣誓就職。

陳智菡指出，如今，台灣的法治與制度卻遭到內政部長劉世芳、總統賴清德的個人意識形態霸凌，要以個人意志強迫國家機關剝奪一名中華民國公民參政的權利，「這樣的賴式法學，早已讓行政機關與基層陷入集體混亂，相互打架，有夠荒謬」。

陳智菡質疑，劉世芳自己沒有論述能力，乾脆發動民進黨團兄弟姊妹來亂戰一通，3日吳思瑤瞎扯《國安法》、4日陳培瑜毫無底線的刺探李貞秀委員的家務事，簡直把女人當作男人的附屬品、把新住民配偶當次等公民，毫無平權觀念。

「如今鍾佳濱委員更是莫名其妙，跑來干涉台灣民眾黨的提名。」陳智菡說，請問民進黨各位大立委是沒事做了嗎？貴黨團很閒？閒到每天沒事做跑來嘴民眾黨的事，真羨慕貴黨團的歲月靜好，沒事可做，只要打嘴砲就好。