行人雙腳平行站路邊　駕駛挨罰未禮讓「翻盤守住6千元」

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年6月間開車行經彰化縣和美鎮一處路口，因被民眾檢舉未禮讓行人，挨罰6000元罰鍰，他不滿受罰決定提出訴訟。台中高等行政法院法官當庭檢視相關證據影像，發現當時小清的車輛通過路口時，行人雙腳平行站立在道路邊緣，未看向來車或起步打算過馬路，日前裁定撤銷原處分。

▲小清被檢舉行經路口時未禮讓行人，但最後逆轉免罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2025年6月間開車行經彰化縣和美鎮和頭路與忠信路口，因被民眾檢舉有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。小清不滿受罰，決定提出行政訴訟。

台中高等行政法院法官當庭檢視檢舉人的行車記錄器畫面，發現小清的車輛即將通過路口時，行人站在道路邊線外側，而且雙腳平行、未踏入行人穿越道，行人看向前方，沒有望向來車方向或向前傾，也沒有起步穿越路口，等到檢舉人的車輛靠近時，行人才看向來車方向。

法官認為，從勘驗結果看來，現有證據無法證明小清的車輛進入事發路口時，行人已經進入行人穿越道或有穿越馬路的意圖，自然無法證明車輛有不暫停讓行人先行通過的違規行為，原處分裁罰確實有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。