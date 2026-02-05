連假搭客運最划算　「春節6折+二二八85折」最高下殺42折

▲春節228連假搭車優惠。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節返鄉團圓與緊接而來的二二八連假將至，民眾出遊與返鄉需求大增，為紓解連假交通壓力並鼓勵綠色運輸，屏東監理站彙整國道客運多項優惠措施，春節及二二八期間指定路線享折扣，並可搭配TPASS常客回饋，最高下殺至超值票價，邀請民眾善用大眾運輸，輕鬆出行又安全。

今年春節及二二八連假，自連假前1日至收假日（春節2月13日至2月22日、二二八連假2月26日至3月1日），公路局推出88條國道客運指定路線優惠，春節「6折」、二二八「85折」，另搭配114年12月推出的TPASS 2.0+常客優惠措施，連假票價優惠加TPASS常客回饋，最高可享春節「42折」、二二八「6折」票價優惠。

連假期間，搭乘國道客運、臺鐵與高鐵於10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，若轉乘指定幸福巴士更享免費搭乘。歡迎全國民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具，一起響應幸福綠色運輸！詳細優惠路線請參考公路局網站。

屏東監理站羅振瑞站長表示，假期期間請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。此外，春節飲宴，請秉持「喝酒不開車、開車不喝酒」，拒絕酒後駕車，保護自己、保護他人。開車出遊時，請遵守「車輛慢看停、行人安全行」的觀念，禮讓路人優先通行，以維護良好交通環境。