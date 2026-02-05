　
Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

▲▼Uber併購皇冠大車隊一案已完成交割。（圖／Uber公司提供）

▲Uber併購皇冠大車隊一案已完成交割。（示意圖／Uber公司提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，公平會上月放行，不禁止其結合，Uber今（5日）宣布，併購案已完成交割，Uber在台邁入嶄新階段，將持續深耕在地。

皇冠大車隊2020年起透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛派遣服務，Uber去年啟動併購行動，深化雙方合作關係。

Uber今宣布，併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請，日前正式完成並獲得公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，近日已完成交割，象徵Uber在台灣發展邁入全新階段，也展現了深耕在地、長期投入的承諾。

Uber 台灣總經理 Cesar Molina（莫德安）表示，Uber與台灣計程車產業已合作多年，此次併購將展現Uber App整合科技平台與傳統車隊資源的能力，進一步深化與台灣計程車產業的合作關係。

莫德安指出，Uber期待將能更有效地引進Uber的全球資源與技術，積極參與政府推動的社會關懷專案，例如長者接送、孕婦友善出行等，透過更先進的技術與更強大的支援，將Uber的創新科技拓展至更多有需求的地區，拓展台灣民眾的多元出行選擇。

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

