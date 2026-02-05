中國稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安：大家要做出智慧決定

▲2026第14屆台北國際動漫節，台北市長蔣萬安出席開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國共兩黨智庫論壇甫在北京落幕，大陸文旅部昨日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並提到「希望不要只說不做」。台北市長蔣萬安今（5日）對此指出，兩岸之間的觀光、交流都是好事，大家都應該做出有「智慧的決定」。

大陸文旅部昨發布消息指，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

陸委會回應，目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

蔣萬安今日出席台北國際動漫節前受訪表示，兩岸之間的觀光、交流都是好事，大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀求福祉。