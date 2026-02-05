上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」閉幕後，大陸文旅部昨日就發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上表示，將爭取盡快將有關成果落地，並呼籲民進黨取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造積極條件。

「國共兩黨智庫論壇」共同意見提出，要深化兩岸觀光旅遊交流合作，盡快實現福建、上海居民赴台灣團隊遊，逐步擴大大陸居民赴金門、馬祖旅遊。媒體詢問，大陸方面就此有無時間表，下一步會如何推動落實？

陳斌華回應，大陸方面先後於2024年4月、8月恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊，受到台灣旅遊業界和民眾歡迎。一年多來福建居民赴金門、馬祖旅遊人數累計超20萬人次，為金馬旅遊業界帶來了實實在在的利益，也增進了閩台鄉親的了解與情感。

陳斌華指出，大陸文旅部昨日宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是推動兩岸旅遊交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實舉措；國台辦將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地，有進一步消息會及時發布。

陳斌華接著呼籲，希望民進黨當局以台灣同胞的福祉為念，盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。他在回應另一有關陸客赴金馬旅遊問題時再次強調，希望民進黨當局順應民意，從善如流，取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造積極條件。

對於兩岸旅遊恢復，陳斌華強調，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。他稱，台灣旅遊業陷入困境，責任完全在民進黨當局，在於其罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，無視台灣旅遊業界和基層民眾的困難處境，蓄意干擾阻撓兩岸旅遊交流合作。

陳斌華重申，民進黨當局應正視台灣民眾心聲和業界訴求，盡早撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，在恢復兩岸旅遊交流合作上採取切實舉措。