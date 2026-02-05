走進災害第一線！　嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

▲嘉南藥理大學藥學系學生赴日本東京八王子藥劑中心實習，體驗日本健保藥局運作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培育具備國際視野與實務能力的專業藥師，嘉南藥理大學藥學系在教育部「學海築夢計畫」經費支持下，由藥學系教授王四切帶領大五學生姚宥安、朱錸德及陳翔裕，於1月19日至2月20日前往日本東京八王子藥劑中心，進行為期一個月的海外實務實習，深入體驗日本藥師在醫療與防災體系中的第一線角色。

此次赴日研習，學生除實地了解日本健保藥局的營運模式外，更難得參與「日本緊急醫療救護所」防災演練，實際投入災害應變模擬情境，親身感受藥師在重大災害發生時，如何即時提供藥物、協助醫療團隊照護災民，為未來藥師職涯開拓全新視野。

學生在實習過程中也觀察到臺日藥師在災害應變上的顯著差異。學生指出，臺灣藥師多以藥品管理與後勤支援為主；而在日本，藥師則是緊急醫療團隊的重要成員，需直接進入第一線，提供災民用藥指導與藥物照護。這種「從後勤走向前線」的角色轉變，讓學生重新思考藥師在公共安全中的社會責任。

在緊急醫療救護所訓練中，日方以高度擬真的災害情境進行演練，嚴格考驗醫療人員的臨場反應與團隊協作能力。首次參與演練的姚宥安分享，日本對防災演練的重視程度令人印象深刻，演練結束後立即檢討修正、再度演練，務求流程零失誤。他也指出，臺灣與日本同樣位處地震帶，防災意識格外重要，這次經驗讓他深刻體會，藥師在災害發生時，能發揮比想像中更關鍵的力量。

帶隊教授王四切表示，藥學教育不應僅止於課本與實驗室，更應走入現場、放眼國際。透過海外實習計畫，讓學生在學期間即累積跨國實務經驗，不僅能精進專業能力，也能在不同文化衝擊下，深化對藥師使命與責任的認知。他期許學生將日本「防災視同作戰」的嚴謹態度帶回臺灣，未來成為守護民眾生命安全的重要守門員。