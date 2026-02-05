國民黨遭《零日攻擊》提告　藍委嗆：顏色對了什麼都是對的

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前新媒體主任韋淳祐今（5日）發文透露，被疑似《零日攻擊》的製作團隊控告違反著作權法；他也喊不會畏懼，「要告便告，我們直面對決」。對此，國民黨立委陳菁徽諷刺表示，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？是不是在暗示只要顏色對了，什麼都可以是對的？

「簡直不敢相信我的耳朵」，陳菁徽表示，國民黨的新媒體創意團隊，因為一支檢討《零日攻擊》的政治諷刺廣告，竟然被拿了國家上億補助的製作團隊提告違反著作權？而提告理由更是荒唐，指控新媒體創意團隊用 AI 生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花大錢實拍的「翠綠青草」。

陳菁徽說，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？是不是在暗示只要顏色對了（綠色），什麼都可以是對的？請問《零日攻擊》是一般的商業作品爭議嗎？絕對不是。

陳菁徽批評，一部帶有強烈特定意識形態的作品，大剌剌地拿了文化部與國發基金超過一億元的補助。他們在立法院早就多次質疑，當初審查補助的顧問名單，與劇組成員有著千絲萬縷的「密切關係」。 這種「球員兼裁判」、「自己的補助自己審」的操作，外界質疑涉及不法，難道納稅人連質疑的權利都沒有？現在連諷刺一下都要被告？

陳菁徽說，一億元拍出的「史詩級尷尬」 拿了這麼多錢，拍出來的是什麼？ IMDb 評分 4.8（滿分10分），網路上隨便一搜都是負評，劇情邏輯死、角色行為完全不符合人性，只為了服務特定的政治宣傳。為了硬塞「抗中保台」的情緒，讓角色做出違反常理的決策。

陳菁徽表示，最令人憤怒的是，這個團隊滿手拿著人民的納稅錢，拍出一部國內外評價都「炸裂」的爛片，黨說你不能批評，就是不能批評，厲害了，民進黨。當你們拿著納稅人的錢揮霍時，你們就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷！ 結果你們選擇用法律戰來讓異議者閉嘴？這就是民進黨口口聲聲的「民主」？ 價值一億元的自尊心，真的脆弱到連一點點網路迷因都承受不住？

陳菁徽指出，如果作品夠好，共鳴是不用買的；如果作品夠爛，提告是遮不住的。你們告的不只是國民黨新媒體團隊，你們告的是所有看不慣這種「黨國文宣腐敗」的台灣人。



