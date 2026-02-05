網友亂PO文「張文是統戰」製造台灣內亂　法官裁定不罰

▲台中一名網友在網路討論張文案，稱張文是統戰蒐集情資、製造台灣內亂，遭警方移送，但法院不罰。（圖／記者陳以昇攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名林男在Threads上發文稱「張文第二，中共同路人、在統戰蒐集情資啊！被安插在台灣，製造台灣恐慌跟內亂」等語，被豐原警方認定製造謠言，依社會秩序維護法移送裁罰。但法院認為，該內容雖未經查證有所不當，但未達影響公共安寧，裁定不罰。

去年12月23日、張文案發生後幾天，台中豐原一名林姓男子在社群平台Threads上公開回覆留言：「為什麼？因為是中共同路人、在統戰蒐集情資阿，就張文第二，被安插在台灣，製造台灣恐慌跟內亂，還有他母親是陸配，他的曾曾祖父是大陸過來的，抓到了！請問這樣應該可以？」等語。

豐原警分局認為，林男留言有散布謠言之虞，足以影響公共安寧，依照涉嫌違反社維法第63條規定，移送裁罰。

林男辯稱，是因為看到其他網友在討論張文母親非陸配內容，想要「反諷」其他網友，才會發表此言論，該訊息並非官方訊息。

台中地院豐原簡易庭認為，林男未經查證張貼該文字，固屬不當，但是依照卷證事證，難以認定該內容足以讓聽聞者心生畏懼或恐慌，進而影響公共安寧，因此不構成社維法要件，諭知不罰。