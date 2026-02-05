家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

▲「家樂福」改名話題引發關注。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／綜合報導

台灣家樂福改名進度引發關注，近日有員工收到內部重要通知，指出公司已於日前召開臨時股東大會，決議將公司名稱更名為「康達盛通生活實業股份有限公司」。不過，該名稱屬於公司營業登記與內部行政作業使用，並非未來對外經營所使用的正式品牌名稱。

據了解，「康達盛通生活實業股份有限公司」屬於營業登記層級的公司名稱調整，並非對外品牌更名。其中「康達盛通」在台灣的主要關聯企業為「康達盛通保險經紀人股份有限公司」，該公司為家福企業（台灣家樂福）百分之百投資的子公司，目前亦隸屬統一企業集團體系。隨著統一集團於2023年完成對台灣家樂福的收購，相關法人架構也逐步整併調整。

不過，家樂福目前對外品牌名稱仍未拍板，「康達盛通」僅作為公司登記與內部行政使用名稱，並非未來賣場或通路對外使用的品牌名稱。

事實上，台灣家樂福過去對外熟知的品牌名稱，與公司法定名稱原本就不同，例如原登記名稱為「家福股份有限公司」，但實際經營仍以「家樂福」作為對外品牌識別。「公司名稱」跟消費者熟悉的「品牌名稱」，並不直接劃上等號。

未來若涉及正式品牌更名，仍會以市場辨識度、記憶點為主要考量，相關規劃尚待進一步確認，目前外界流傳的名稱，僅限內部文件使用，不代表對外品牌定案。