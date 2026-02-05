　
大陸 大陸焦點 特派現場

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」方落幕，外界視為國共增進互信的象徵。對於國共未來溝通協商是否可能觸及「和平統一」議題，大陸國台辦表示，「統一是台灣的唯一前途，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，也當然應該由家裡人商量著辦」。

以「兩岸交流合作前瞻」為主題的國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉辦，宣告國共兩黨時隔十年恢復機制化交流，並就加強兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作達成15條共同意見。

大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日於例行記者會上表示，兩黨在時隔10年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。今後，大陸將繼續與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族偉大復興。

對於國共兩黨智庫論壇舉辦，國民黨主席鄭麗文表示，大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事；賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景。

陳斌華回應稱，兩岸一家親，都是中國人，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流合作，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

另有媒體詢問，國共未來是否可能談及「和平統一」議題？陳斌華表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華強調，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，也當然應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人應共擔民族大義，順應歷史大勢，共推兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

02/03 全台詐欺最新數據

老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

川習通話談台灣　國台辦：民進黨「倚外謀獨」導致台海緊張

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

心疼妻生3個！他結紮後老婆竟懷孕　醫驚：接回去了

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

黃國昌指谷立言介入台灣內政太深　行政院：對不專業的指控感到遺憾

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

上海陸客開放赴金馬　陸委會：不要只說不做

習近平與普丁進行視訊會面

心疼妻生3個！他結紮後老婆又懷

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫

海基會首度串聯大陸、東南亞台校

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

陸搜救犬遭迷暈偷走　找到已「剩下狗肉」

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

柯文哲回歸　真的「藍白分」

柯文哲回歸　真的「藍白分」

《美麗島電子報》最新公布的「2026年1月國政民調」，賴清德總統的信任度、好感度全面上揚，信任度還出現黃金交叉，滿意度也僅落後不滿意2％；民進黨的好感度也大幅提升，而國民黨、民眾黨的好感度則是下滑。

被點名選2028　蔣：我心裡最大的是台灣人

被點名選2028　蔣：我心裡最大的是台灣人

國民黨遭《零日攻擊》提告　藍委嗆：顏色對了什麼都是對的

國民黨遭《零日攻擊》提告　藍委嗆：顏色對了什麼都是對的

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

