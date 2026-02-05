川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（5日）回應，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，美方也延續對台軍售常態化的政策。台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

針對美中領導人通話，外交部發言人蕭光偉今（5日）表示，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美方基於《台灣關係法》及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國《國家安全戰略》再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

蕭光偉指出，台美近期亦完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），並簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。

蕭光偉強調，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢之變化。作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。