LINE通話沒聲音！　內行曝「關閉1功能」正常了

很多人會透過LINE撥打語音通話，既方便又不必特別注意通話時長。不過，近來卻有網友表示，使用LINE撥打語音或視訊通話時，明明就已經接通，但雙方卻聽不到彼此的聲音。對此，就有網友指出，可試著將「整合iPhone通話功能」關閉。

LINE電話通了卻沒有聲音

近日有部分iPhone用戶表示，把LINE更新到26.1.0版本後，使用LINE撥打語音或視訊通話時，明明電話已經接通，但雙方卻聽不到聲音。而且，就算重新開機，甚至是刪掉LINE再重新下載，這樣的問題依舊存在。

解法一：更新Whoscall

在去年12月時，就有網友注意到，是防詐軟體「Whoscall」出現問題。「Whoscall」後來緊急釋出4.7.1版本修復，以改善自動網站檢查功能，修復可能干擾LINE通話的異常情況，建議所有iPhone用戶要盡快升級，重新開啟網站檢查功能等，就可以恢復正常的LINE通話。

解法二：關閉「整合iPhone通話」功能

只是，也有些網友並沒有下載「Whoscall」，因此目前仍不知道問題出在哪，官方對此也尚未說明。事後則有網友分享，可以試試看關閉「整合iPhone通話」功能，因為部分版本可能會導致LINE通話異常。

如果想要關閉「整合iPhone通話」功能，請先進入LINE的設定，接著下滑找到「通話」，再找到「整合iPhone通話」，將其關閉。事實上，此功能開啟後，可以方便用戶直接透過iPhone來電畫面接聽LINE電話，但關閉後，功能也可以正常使用，因此若近期正為電話沒聲音而苦惱，不妨試試看。