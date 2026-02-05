台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

▲台灣經濟數據表現亮眼，卻存在貧富差距問題。圖為台灣街景。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》4日報導，「台灣的AI熱潮正在催生更多百萬富翁，卻也同時加劇不平等」，貧富差距問題甚至比美國更嚴重。台積電（TSMC）撐起的經濟繁榮，並未讓大多數民眾有感，甚至有學者認為，恐怕影響執政黨2028年大選勝算。

台積電撐起經濟 貧富差距卻超大

報導指出，全球對於AI晶片的高度需求，已讓台積電成為亞洲市值最高企業，並讓台灣規模9220億美元的經濟體，晉升為全球成長最快速的國家之一。瑞銀集團（UBS Group AG）預測，到了2028年，台灣新增的百萬（美元）富翁人數將居全球之冠。

不過，「日益擴大的所得差距，讓台灣成為不平等情況最嚴重的富裕經濟體之一」。世界不平等實驗室（World Inequality Lab）數據顯示，台灣前10%高所得者拿走全國48%收入總額，底層一半民眾僅分得12%，所得集中程度超越美國。內政部數據顯示，台北平均房價已達家戶收入中位數逾15倍，超越長年被評為全球最貴城市的香港。

台積電非主管職員工年薪約11萬美元（約新台幣348萬元），是台灣平均薪資4倍。一名在台積電任職10年的工程師透露，儘管入職後薪水成長好幾倍，他的消費習慣仍沒有改變太多，約將70%收入用於儲蓄及投資，例如股票及房地產，「我們工程師是理性消費的族群」。

▼台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

相對貧窮感是危機 恐影響社會

中研院社會所研究員吳介民在一場論壇上說道，這種不平衡導致了一種「相對貧窮感」，若未能解決問題，執政的民進黨可能「輸掉2028年總統大選」。

央行總裁楊金龍形容，台灣經濟成長「並不正常」，「實際經濟成長高於潛在水準，因為其成長動力僅來自單一產業。要將這個成長轉化為整體消費能力的普遍提升並不容易。」

報導也指出，台灣今年預估GDP成長率7.31%，其中電子產業貢獻度可能多達6.2%。而川普政府要求台積電將40%產能移往美國，恐危及台灣近1/5企業稅收，這些收入對於國防預算及社福支出至關重要。

台灣政府發言人尚未正式回應，但民進黨秘書長徐國勇表示，貧富差距尚未達到危險程度，並指出租金補貼、育兒津貼、稅收減免等政策，正有助於解決這個問題。