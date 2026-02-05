魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

▲自民黨總裁高市早苗今早與台積電董事長魏哲家會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

晶圓代工龍頭台積電董事長魏哲家5日上午親自前往日本首相官邸，與日本首相高市早苗會面，正式告知日本政府將在熊本廠量產3奈米先進晶片的重大決定。高市早苗對此表達高度肯定，強調半導體與AI是日本危機管理及經濟成長的核心戰略，政府將全力提供支援。

魏哲家親自出馬溝通 日相讚令人振奮

根據《讀賣新聞》報導，此次會談由魏哲家率領台積電高層團隊出席。高市早苗在會中明確指出，日本政府正積極投入攸關國家危機應變與經濟發展的關鍵投資項目，而人工智慧和半導體產業正是這項戰略的核心要素。她表示台積電這項計畫令人深感振奮，對強化日本產業競爭力意義重大。

熊本二廠大變身 製程規格跳級升等

台積電位於熊本縣菊陽町的第二座晶圓廠原先規劃生產6至12奈米晶片，但考量全球市場對高效能晶片的需求持續攀升，決定將製程技術大幅提升至3奈米等級。這項調整使得熊本二廠的資本支出從原本的122億美元（約3860億日圓），大幅擴增至170億美元（約5379億日圓）規模。

計畫變更進入最後階段 與日本政府密集協商

台積電預計近期將正式拍板定案這項計畫變更案，目前正與日本經濟產業省展開密集磋商。3奈米晶片屬於當前最尖端的半導體技術，主要應用範圍涵蓋AI資料中心、智慧製造機器人以及自動駕駛系統等高階領域。

填補日本產業鏈空缺 強化供應穩定性

由於日本國內目前尚未擁有3奈米等級的半導體製造據點，台積電這項投資計畫被視為能有效填補產業缺口，確保日本本土企業在高階晶片的供應穩定度，對提升整體產業自主性具有關鍵影響力。