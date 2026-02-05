高雄30歲女詭握睡衣全裸亡！檢方解剖查死因　父母悲慟認屍

▲高雄女子全裸墜樓亡，檢方今日解剖釐清確切死因。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲張姓女子4日被發現「全身赤裸」，詭異陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上，由於女子胸部有不明塊狀瘀青，曾涉家暴同居男友一度失聯，檢方今（5）日複驗解剖釐清確切死因，張女父母一早現身，面對媒體詢問僅回答「不清楚」，認屍過程僅10秒就結束。

經了解，張姓死者為該大樓租戶，墜樓時全身赤裸，胸部疑似有瘀青痕跡，後續封鎖現場進行採證，初步未發現明顯打鬥或外力破壞痕跡，第一時間報請地檢署檢察官進行相驗，以釐清死因。

警方進一步追查，死者生前曾有遭到家暴相關紀錄，而案發後，同居的呂姓男友一度行蹤不明，直到警方展開追查後，他才到案說明，聲稱女友最近心情不穩定，晚上說要去買飲料，他覺得怪才追出去，結果趕到頂樓就目睹墜樓慘案，他被嚇壞才躲去朋友家。

▲高雄市一名女子墜樓，被發現時為全身赤裸，警方到場採證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於女子墜樓案疑點重重，檢方今日複驗解剖釐清確切死因，張女父母也再度到場認屍，但被問到「是否認識女兒同居男友？」、「對死因有疑慮嗎？」張女父母僅回答不清楚、不知道，認屍過程也僅短短10秒，2人就火速離開。

警方調閱監視器畫面發現，死者案發前疑似自18樓墜落，最後影像顯示，死者當時身穿一件黃色睡衣，但被發現時卻是全身赤裸，手中仍拿著該件睡衣，前後狀況明顯不符，成為案情中的關鍵疑點之一。此外，警方也發現，死者的同居男友在女子墜樓約一分半鐘後，出現在監視器畫面中，相關動向已列為調查重點，全案仍待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995