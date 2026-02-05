肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

▲2月10日起推出2波開運主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

肯德基推出第2波開運美食「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒搭配金沙風味餐點，2月10日至3月2日限量販售，限時特價888元再送炸雞造型春聯。

肯德基「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」內含富貴金沙起司脆雞8塊、上校雞塊8塊、香酥脆薯中份1份、鱈魚圈圈2份、黃金超蝦塊2份、原味蛋撻超極酥禮盒1盒+開運金沙沾醬2個，賣888元，換算為原價7折，隨餐再送限量炸雞造型開運金棒棒春聯，售完為止。

2月23日前透過PK雙饗卡APP或肯德基官網外送，再享單筆消費800元，輸入「800FREE」送原味蛋撻超極酥禮盒1盒。

▲買金磚盒再送炸雞春聯。

▲肯德基5大系列產品春節暫停販售。（圖／業者提供）

肯德基今天也宣布，「$89肯定有雞」、「紐奧良烤腿堡系列」、「鮮蔬沙拉系列」、「點心盒」及「部分全國優惠券」，春節期間（2月14日至2月22日）暫停銷售，2月23日起才恢復供應。

▲▼繼光香香雞推出2款新春套餐，加碼送春聯。（圖／記者蕭筠攝）

同樣為迎接新年，繼光香香雞2月6日至3月1日推出2款新春套餐，其中「新春大吉餐」內含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，優惠價398元，現省52元；「新春開運餐」內含香香炸雞L、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇，優惠價298元。提醒僅新春大吉餐會使用紙盒盛裝。

歡慶新品上市，購買新春大吉餐再送馬年好運春聯1張，限量1萬張、送完為止。