李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到中國辦理相關手續，但不被當地公安局接受。內政部長劉世芳表態，未來內政部不會提供「機密等級以上」文件給李貞秀。對此，立法院第11屆第4會期民進黨團幹事長鍾佳濱今（5日）表示，整個社會都已經進入了「不能接受」的狀態，反倒是民眾黨團主任陳智菡也在立法院2年多了，板凳球員當那麼久，「搞不好可以上場換她來秀秀球技」，成為正式球員也不意外。

鍾佳濱今（5日）受訪表示，對於國民黨在上個會期一度提出的《國籍法》修正，到底是不是真的要讓具有雙重國籍、尤其是具有中華人民共和國（PRC）國籍的人可以擔任中華民國（ROC）的公職人員？「他們的動機跟目的我們沒法判斷」，但很明顯，整個社會都已經進入「不能接受」的狀態，不能接受民眾黨立委李貞秀的發言。

鍾佳濱指出，李貞秀還說「我是唯一中華人民共和國的國籍」，就算是口誤，這樣的情況都會讓國民憂心，反倒是後面幫李貞秀制止的陳智菡，長期待在民眾黨團裡，「板凳球員也當很久了，搞不好可以上場換她來秀秀球技」。

鍾佳濱認為，民眾黨應該好好思考，像李貞秀這樣的發言、認知，是否民眾黨要依循前白委吳春城的前例，鬧出社會爭議時，斷然由白委劉書彬遞補，「目前李貞秀還沒完成她的就職的程序，是否民眾黨，看是柯院長還是黃主席也好好的評估」，陳智菡也在立法院2年多了，板凳球員當那麼久，「上場秀秀球技，成為正式球員也不意外」。

針對內政部長劉世芳表態不會給李貞秀機密文件，以及是否有洩密疑慮？鍾佳濱表示，未來只要李貞秀不進入立法院擔任立法委員，這些問題都迎刃而解。這不是行政院的問題，這是民眾黨的問題，明明在李貞秀後面可能還有其他較適合、資格較無疑義的，由民眾黨解決這些問題，就不會造成行政部門困擾。

談及李貞秀說放棄國籍申請書沒有填寫完整，是因為「有點懶」，鍾佳濱認為，既然她的個性是這樣，專業也不在這，就不要再製造一個「被立委耽誤的珠寶專家」。既然李貞秀珠寶、卡地亞（Cartier）可以分得這麼清楚，顯然其專業在那，勤快去跑精品店，或許應該鼓勵她成為一個優秀的珠寶權威，「立法院的工作就交給黨內的其他同志像陳智菡來接任吧」。