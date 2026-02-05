臨檢發現異狀　金門金湖警成功守住民眾70餘萬元

▲金湖分局金沙分駐所警察於執行臨檢勤務時成功阻詐，幫民眾守住荷包。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局金湖分局金沙分駐所於115年1月底成功阻止一起詐騙案件，員警在臨檢守望勤務中即時察覺異狀，主動關懷並查證，讓民眾當場停止匯款，成功守住辛苦積蓄，展現第一線警力防詐的關鍵作用。

金沙分駐所所長辛西漢於1月底執行轄區臨檢時，於環島東路一段全家超商進行守望勤務，發現鄭姓民眾在ATM前一邊通話、一邊準備操作匯款，辛西漢隨即上前關心詢問，發現鄭男正依照對方指示，準備將款項轉入指定帳戶，並深信對方所稱的「預付型消費」說法。

為釐清狀況，辛西漢當場與對方通話，確認為詐騙集團來電後，立即向鄭男說明常見詐騙手法與風險。鄭男這才驚覺受騙，當場放棄匯款，成功保住新臺幣70餘萬元，對警方即時協助深表感謝。

金湖分局表示，辛西漢所長秉持「見可疑即關心」原則，並結合平日累積的防詐知識，迅速辨識詐騙話術，展現基層員警在金融守望中的專業與責任感。

金湖分局長黃智銘也呼籲，民眾若接獲要求轉帳、購買點數或指定帳戶匯款的電話或訊息，務必提高警覺、冷靜查證，切勿依指示操作ATM。若有疑慮，可立即撥打110或165反詐騙專線，或向鄰近派出所求助，警方將協助釐清，避免財產受損。