明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地溫暖舒適，明天晚間鋒面通過、寒流南下，北部及東半部降雨增加，周六至下周一各地溫度降幅劇烈，有10度以下低溫機率，北部及東北部1500公尺以上高山、中部及東部2500公尺以上高山有降雪機率。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天各地溫暖舒適，明天鋒面通過，中部以北、東半部降雨機率增加，周末有明顯寒流南下，天氣相當寒冷，最冷時間點在下周日至周一清晨。

▲今年第2號颱風「西望洋」。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，昨晚在菲律賓附近形成的第2號颱風「西望洋」，未來在南邊往西通過菲律賓群島，對台灣沒有影響。今天清晨局部地區有零星飄雨，整體降雨不明顯，大部分地區都是多雲到晴，下半天預計東南部及恆春降雨增加；溫度方面，今天白天高溫在東部約24至25度、中部以北27至28度、南部約30度。

她表示，今晚台灣北方有鋒面系統建立，明天逐漸通過台灣，水氣增加，後方冷高壓隨之南下，預估達寒流等級，從周六影響到下周一清晨，下周二各地溫度就會回升。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度方面，謝佩芸指出，今天各地都有25度以上高溫，明天鋒面通過，白天高溫略為下降，隨著寒流南下，下周日整天偏冷，北部高溫僅12至13度，中部也在15度以下，南部則為18度以下，溫度降幅非常劇烈。

她表示，下周日至周一清晨不少地區都會出現10度以下低溫。下周一感受仍寒冷，預計周二才會回暖，周三又有東北季風或冷氣團南下，屆時又會降溫。

降雨方面，謝佩芸表示，今天各地可見陽光，明天北部及東半部降雨機率增加，西半部山區及中南部平地也有零星降雨。周六北部、東半部及恆春有局部短暫雨，西半部山區也有短暫雨。下周日降雨趨緩，桃園以北、東半部地區及中南部山區有零星降雨，下周一至周二降雨更少，但雲量偏多。

降雪部分，她指出，周末北部及東北部1500公尺以上高山、中部及東部2500公尺以上高山有降雪機率。另外，明天清晨金門、馬祖及中部以北有局部霧或低雲，提醒民眾留意。