擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子昨（4）日下午在平鎮區環南路二段某重機車行，與店員發生衝突，竟暴怒毆傷店員還推倒3輛重機，平鎮警方獲報到場處理，並當場逮捕賴男。警方調查，賴姓男子疑似擅自坐在重機上遭店員制止，因而心生不滿動手，3輛機車有明顯損傷，賴男至少須賠償7萬元修繕費用，偵訊後依傷害、毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市賴姓男子昨天下午在平鎮區環南路二段上某家重機車行發生糾紛，員警獲報到場處理。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市賴姓男子昨天下午在平鎮區環南路二段上某家重機車行發生糾紛，員警獲報以毀損現行犯當場拘捕。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，宋屋派出所於昨天下午4時24分接獲報案，環南路二段某家重機車行發生糾紛案，員警立即到場處理。經查47歲賴姓男子因擅自坐上重機，店員發現後出言制止，賴男因而心生不滿，憤而徒手將店員毆傷，並連續推倒店家3輛重機車。

▲平鎮區警方昨天下午處理環南路重機車行糾紛案，員警到場處理。（圖／平鎮警方提供）

員警到場後，立即以毀損現行犯將賴男拘捕到案，賴男坦承犯行不諱，員警將其帶回派出所偵訊，依傷害、毀損等罪嫌移送桃檢偵辦；據指出，賴男推倒3輛重機車均有毀損狀況，根據重機車店估算，修繕費用至少7萬元起跳。

據了解，賴平時就常在機車行一帶閒逛，也對重機頗有興趣，常和店員聊天，沒想到卻因亂坐還推倒車子吃上官司。

▲平鎮區警方昨天下午處理環南路重機車行糾紛案，3輛重機被推倒在地。（圖／平鎮警方提供）