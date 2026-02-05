　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬尾藻公害變綠能！　台灣綠能國家隊將助友邦貝里斯「點害成金」

▲▼台灣綠能團隊助友邦貝里斯，將馬尾藻「轉廢為電」，讓公害變綠能。（圖／翻攝自海洋福星公司YT）

▲台灣綠能團隊與友邦貝里斯簽署合作意向書，助馬尾藻「轉廢為電」，讓公害變綠能。（圖／翻攝自海洋福星公司YT）

政治中心／台北報導

「轉廢為電」公害也能變綠能！加勒比海地區馬尾藻(Sargassum)擱淺與腐敗問題日益嚴重，在外交部協助下，促成貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心(MIRDC)與海洋福星公司共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作—合作意向書簽署暨聯合記者會」，三方並正式簽署合作意向書(LOI)，啟動「落地發電示範—社區分潤共益—實習與就業銜接」三大合作主軸，推進馬尾藻資源化發電專案與跨國綠能人才培育落地。這也是全球首創將馬尾藻轉化為發電燃料的綠能計畫案。

▲海洋福星公司與貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心(MIRDC)共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作—合作意向書簽署暨聯合記者會」。（圖／海洋福星提供）

▲海洋福星公司與貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心(MIRDC)共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作—合作意向書簽署暨聯合記者會」。（圖／海洋福星提供，下同）

台灣團隊表示，馬尾藻對台灣人並不陌生，常被視為餐桌上的「海味來源」，但同樣的藻類，一旦在海邊「暴量上岸」，就會瞬間從海鮮配角變成沿岸災情，觀光與漁港作業首當其衝，連沿海居民的日常生活也被迫跟著受影響。對貝里斯等加勒比海國家而言，這已不是偶發事件，而是年年重演、難以承受的長期公害。

台灣技術團隊指出，這個看似無解的僵局，出現一條新的出口，「既然清不完，就把它當成原料」，把原本要花錢處理的擱淺馬尾藻，轉化為生質能源，再進一步用於發電，換句話說，公害不再只是支出項目，而可能被重新定義為綠能與電力韌性的一部分，一方面減輕沿岸清運壓力，一方面把海灘上的負擔，轉成看得見、用得上的能源供給。

團隊同步著墨在社會共益面向，因為這次專案導入「社區參與並分潤」機制，就是由當地社區團體參與馬尾藻清運與供料，綠電收益將依供料量定期回饋社區，協助建立長期治理與就業機會，提升社區經濟韌性，唯有把治理效益回饋在地、讓社區成為合作夥伴，才能讓清運落實為長期可持續的產業模式。

團隊表示，對貝里斯而言，這不只是「把藻清掉」，對台灣而言，也不只是一次技術輸出，若示範能真正落地，馬尾藻從公害翻身成綠能的故事，將不僅改善在地生活與能源條件，也可能成為更務實的邦誼模範—用可運作的方案解決問題，用可持續的合作把關係做深，以公私協力深化友邦合作期待外交部持續支持「可落地、可擴散」的永續方案。

▲▼海洋福星公司與貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心(MIRDC)共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作—合作意向書簽署暨聯合記者會」。（圖／海洋福星提供）

▲▼台灣綠能團隊助友邦貝里斯，將馬尾藻「轉廢為電」，讓公害變綠能。（圖／翻攝自海洋福星公司YT）

▲台灣友邦貝里斯海岸深受馬尾藻之害，台灣綠能團隊出手，助友邦「轉廢為電」，讓公害變綠能。（圖／翻攝自海洋福星公司YT）

