逆向逼車還下車喊讓路！台南女駕駛遭蒐證檢舉...警開罰900元

記者林東良／台南報導

台南市善化區近日發生一起行車糾紛，一名女駕駛逆向行駛在道路上，不僅持續逼近對向車道，甚至要求對向用路人讓道，雙方一度停滯在路中，引發民眾不滿並錄影蒐證，事後完成交通違規檢舉，警方依法開罰女駕駛900元。

▲台南市善化區發生逆向行駛糾紛，女駕駛遭民眾蒐證檢舉被警方開罰。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

民眾指出，當時騎車行經該路段，突遇一輛自小客車逆向行駛，且不斷朝自己所行駛的車道逼近，疑似要求對向讓道。雙方短暫對峙後，女駕駛甚至下車與民眾理論，並堅稱自己並無過錯，反指道路旁臨停車輛才是造成問題的主因。

雙方爭論一段時間後，女駕駛才退後讓民眾直行離開，未料民眾轉彎離去後，該名女駕駛又再度逆向行駛於同一路段，相關行為已被完整記錄並向警方提出檢舉。

善化分局交通組長黃詩萍指出，本案經民眾檢舉，自小客車確有違反《道路交通管理處罰條例》第45條逆向行駛情事，警方已依法舉發，處新台幣900元罰鍰。

善化分局表示，行駛道路應遵守交通安全規則，逆向行駛不僅危害自身安全，也嚴重影響其他用路人權益，警方將持續加強取締違規行為，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免釀成事故。