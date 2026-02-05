　
地方焦點

布袋分局實境防搶演練　民眾驚呼逼真如真槍實彈

▲▼ 布袋分局防搶演練狀況逼真，民眾驚呼連連 。（圖／布袋分局提供）

▲▼ 布袋分局防搶演練狀況逼真，民眾驚呼連連 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋分局為加強轄內金融機構安全，展現快速警力防制暴力發生，提升攔截圍捕能力，除於各金融機構實施防搶宣導、自衛編組演練外，特於本（2）月3日（星期二）10時許於所轄「義竹鄉農會過路辦事處」無預警實施「防搶演練」，希望藉此高強度實境演練，提昇金融機構自我防衛能力，並使執勤員警熟練現場狀況處置及蒐證、攔截圍捕應變等作為。
 

▲▼ 布袋分局防搶演練狀況逼真，民眾驚呼連連 。（圖／布袋分局提供）

本次「金融機構防搶演練」加入日前桃園銀樓遭著警服之歹徒襲擊素材，假想歹徒利用「義竹鄉農會過路辦事處」地處偏遠、人煙稀少、交通不便等易遭歹徒鎖定因素，2名身著警帽、警風衣並戴口罩之歹徒，藉巡簽之名，分持槍枝進入後高喊「搶劫」，脅迫行員交出現款，得手後即沿嘉163線往義竹方向逃逸。

▲▼ 布袋分局防搶演練狀況逼真，民眾驚呼連連 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局於接獲金融機構遭搶之警報訊號後，立即通報線上警力前往現場，並即時啟動攔截圍捕機制，指派各所各依分工赴各重要道路攔截，終將歹徒緝獲，繩之以法。

布袋分局分局長林明韋表示：本次演練，主要目的除提升金融機構自我安全防衛能力外，亦能使行員提高警覺，落實通報聯繫及相關應變作為，並驗證警方平日精實之訓練與要求。另「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，警方除全力維護治、交安工作外，亦將秉持同理心與為民服務精神，主動關懷弱勢及貧苦民眾，共同維護良好的生活環境。

▲▼ 布袋分局防搶演練狀況逼真，民眾驚呼連連 。（圖／布袋分局提供）

