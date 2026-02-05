　
社會焦點

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

一名102歲王姓人瑞，日前被家屬發現疑似在不知情情況下，與68歲賴姓女看護登記結婚，引發子女強烈不滿。家屬控訴，賴女不僅限制王男與子女接觸，甚至疑似將其軟禁，報警也無法介入，前(3)日下午趁賴女帶父親外出就醫時，10名子女、孫輩直接在醫院門口「搶人」，現場爆發激烈拉扯衝突，警方趕抵處理，賴女疑似受傷送醫。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／民眾提供，下同）

據了解，王男育有10名子女，其中2人已過世，兒女們年紀約60至70歲不等。今年1月8日原本要前往探視父親，卻驚覺父親早在1月5日已與賴女登記結婚，且全家人毫不知情。家屬指出，賴女與父親結婚後，幾乎全面阻斷父親與外界聯繫，登門探視被拒，連報警處理也無法順利見到父親，因此在1月中旬已對賴女提告強制罪，質疑父親遭不當控制。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴女在衝突中不慎受傷，大喊「警察！警察！」。

前天賴女準備應聘新看護，帶著王男外出看醫生，王的3名兒子、3名媳婦與4名孫子在醫院門口守候，趁隙將坐在輪椅上的父親推上車帶離現場，雙方一度拉扯，場面混亂，賴女在衝突中不慎受傷，大喊「警察！警察！」，最後家屬成功將王男接回家。

家屬透露，父親過去是土地代書，名下擁有多筆不動產，身價約8億元，擔心賴女是因覬覦財產才「騙婚」，後續將透過法律途徑釐清婚姻效力與父親人身自由問題。

人瑞騙婚看護

