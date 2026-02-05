餵毒6月女嬰險害命！僅因與男友吵架　狠母二審「對折」判6年

▲桃園市許姓女子餵食女嬰毒品，二審判刑6年。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

桃園日前發生重大虐嬰案件，許姓女子因與男友吵架，打算帶著6月大的女嬰共赴黃泉，竟餵食女嬰第二級管制毒品甲基安非他命，害女嬰體內檢出甲基安非他命量高達正常人的94倍！檢方依照「殺人未遂」等罪起訴，並求處重刑12年。一審法院判刑後，上訴二審，高等法院改判許女有期徒刑6年。可上訴。

判決指出，本案發生於2024年12月間，原本從事打零工與木工的許女，與葉姓男友發生爭吵。許女心灰意冷之下，竟想帶著6個月大的女兒共赴黃泉。她在當年月9日晚間，先餵食女兒服用含有第二級毒品甲基安非他命之液體1次。

過沒多久，女兒就發燒、不明原因的抽搐及翻白眼，許女於心不忍，趕緊帶著女兒到醫院求診。經過醫師搶救，撿回一命，但女兒已經發生腦病變；醫院再將女嬰的尿液送檢，檢出毒品成分甲基安非他命4,6910ng/mL、安非他命9,860ng/mL。其中甲基安非他命成分檢出數值竟是正常數值500ng/mL將近94倍！

檢方認為許女犯嫌重大，傳喚她到案後，查出許女對女嬰餵毒的事實，因此向法院聲請羈押獲准。全案偵查終結後，檢方依照「殺人未遂」等罪嫌，對許女提起公訴。

一審桃園地院審理時，許女坦承犯行，一審法院將許女判刑。案件上訴第二審，高等法院審理後，認為許女雖然有結束女兒性命的殺人故意，但後來看到女兒發燒、抽搐，她就中斷殺害女兒的故意，還將女兒送醫治療，屬於刑法上的「中止犯」，應予減刑。因此高院撤銷一審判決，減免刑度後，改判許女有期徒刑6年。