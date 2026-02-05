　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭

▲▼竹聯幫副幫主程大川告別式，吳敦也坐輪椅由親友攙扶到場。（圖／記者邱中岳攝）

▲吳敦晚年健康狀況不佳，以輪椅代行，須旁人攙扶。（圖／記者邱中岳攝）

記者莊智勝／台北報導

前竹聯幫總護法吳敦3日辭世，於睡夢中安祥離開，享壽77歲，也為傳奇一生畫下句點；回顧吳敦人生過往，年輕時因作風剽悍，江湖人稱「鬼見愁」，其中最轟動的莫過於與竹聯幫總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森共同涉入的槍殺華裔美籍作家劉宜良的「江南案」，如今隨著吳敦與世長辭，本案的3大殺手均已不在人間，懸疑謎團至今難解。

1984年江南案 代號「鋤奸計畫」

回顧本案，美籍華裔作家劉宜良、筆名「江南」，因在美國發表《蔣經國傳》，被當時統治台灣的國民黨視為「打擊領袖威信」，嘗試威逼、利誘要求劉宜良停筆，但劉卻不為所動，甚至著手準備再寫前台灣省主席吳國禎傳記，內容涉及吳在任內遭蔣經國迫害經歷，國民政府遂起殺心。

1984年中華民國國防部情報局吸收竹聯幫總堂主陳啟禮，並由陳率總護法吳敦於該年9月前往美國，與先抵達的董桂森會合，共同執行代號「鋤奸計畫」的暗殺行動，3人於10月10日開始於加州跟蹤劉宜良，並於10月15日上午埋伏，抓準時機後由董桂森持左輪手槍朝劉眉心擊發，劉中槍後當場倒地，董隨後再朝其胸、腹補了2槍，確認死亡後3人火速逃回台灣。

美籍公民劉宜良遭殺 台美關係震動

由於劉宜良具有美籍公民身份，全案曝光後引發美國政府高度關注，並由美國聯邦調查局進行跨境犯罪調查，赫然發現本案背後竟涉及中華民國情報機構，國民黨政府竟涉嫌公然派殺手到美國國土行刺，台美關係頓時陷入高度緊張，美方更要求台徹查此案、逮捕陳啟禮等人並引渡至美受審。

國民黨政府迫於美方壓力，由蔣經國下令逮捕軍事情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，並堅持涉案人員在台審理。行刺的陳啟禮、吳敦等人均遭判無期徒刑，但2人服刑6年多後隨即出獄；而董桂森案發後則潛逃海外，後於巴西落網並引渡到美國受審服刑。

江南案3殺手先後離世 留下未解謎團

本案唯一遭引渡至美國受審的董桂森，遭依謀殺、販毒等罪判刑47年，並於賓州入監服刑，未料1991年2月捲入獄中鬥毆事件，遭殺手刺殺身亡。而陳啟禮出獄後，於1996年前往柬埔寨發展，並於2007年因胰臟癌轉往香港治療，同年於港病逝。本案的最後一名涉案殺手吳敦假釋後轉頭影視產業，扶植林志穎、徐若瑄等人，晚年健康狀況不佳，於3日在睡夢中走完一生。

由於「江南案」屬政治暗殺事件，案發後3人唯恐遭國民黨滅口，還錄下錄音帶，自白遭國民黨指使；事後竹聯幫不滿遭過河拆橋，由「白狼」張安樂在美國公開錄音帶內容，指稱蔣經國次子蔣孝武涉案，引發國際輿論震動，蔣家雖拒絕承認，但仍於1986年將蔣孝武外放到新加坡擔任副代表，蔣經國也於同年宣布終結蔣家世襲，台灣政治走向民主化。關於本案，但雙方始終各說各話，如今隨著3名殺手先後離世，真相更撲朔迷離，恐難有再揭之日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭

富國島「旅遊丟包案」真相曝　團員反應菜色不好成導火線

逢甲夜市奇案！手機借魔術師表演「不見了」　警一查在他包包裡

澎湖某資源回收場大火！燃燒面積破2千平方公尺　火舌濃煙直竄天際

人生停在6歲！目睹雙親被砍死臥床30餘年　士檢攜犯保年前送暖

陸配溺殺2幼女！夫申請被害補償金　「沒排解婆媳壓力」遭砍144萬

屏東獨資商號欠勞健保費74萬　書記官發文扣押工程款逼繳清

拖欠1.3億遺產稅！士林分署強制扣押股票存款　義務人一次繳清

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭

富國島「旅遊丟包案」真相曝　團員反應菜色不好成導火線

逢甲夜市奇案！手機借魔術師表演「不見了」　警一查在他包包裡

澎湖某資源回收場大火！燃燒面積破2千平方公尺　火舌濃煙直竄天際

人生停在6歲！目睹雙親被砍死臥床30餘年　士檢攜犯保年前送暖

陸配溺殺2幼女！夫申請被害補償金　「沒排解婆媳壓力」遭砍144萬

屏東獨資商號欠勞健保費74萬　書記官發文扣押工程款逼繳清

拖欠1.3億遺產稅！士林分署強制扣押股票存款　義務人一次繳清

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

社會熱門新聞

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

更多熱門

相關新聞

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

台灣影視大亨吳敦，3日傳出辭世消息，享壽77歲。他一生叱吒影壇，卻在晚年捲入家族財產風波，曾因與長子關係失和而在鏡頭前落淚，往事也再度被外界提起。吳敦女兒也針對此事回應。

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」

曾鬧翻乾爹吳敦！賈靜雯發聲悼念

曾鬧翻乾爹吳敦！賈靜雯發聲悼念

吳敦睡夢病逝！朱延平哀悼

吳敦睡夢病逝！朱延平哀悼

關鍵字：

江南案吳敦陳啟禮董桂森劉宜良蔣經國

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面