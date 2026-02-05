「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭

▲吳敦晚年健康狀況不佳，以輪椅代行，須旁人攙扶。（圖／記者邱中岳攝）

記者莊智勝／台北報導

前竹聯幫總護法吳敦3日辭世，於睡夢中安祥離開，享壽77歲，也為傳奇一生畫下句點；回顧吳敦人生過往，年輕時因作風剽悍，江湖人稱「鬼見愁」，其中最轟動的莫過於與竹聯幫總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森共同涉入的槍殺華裔美籍作家劉宜良的「江南案」，如今隨著吳敦與世長辭，本案的3大殺手均已不在人間，懸疑謎團至今難解。

1984年江南案 代號「鋤奸計畫」

回顧本案，美籍華裔作家劉宜良、筆名「江南」，因在美國發表《蔣經國傳》，被當時統治台灣的國民黨視為「打擊領袖威信」，嘗試威逼、利誘要求劉宜良停筆，但劉卻不為所動，甚至著手準備再寫前台灣省主席吳國禎傳記，內容涉及吳在任內遭蔣經國迫害經歷，國民政府遂起殺心。

1984年中華民國國防部情報局吸收竹聯幫總堂主陳啟禮，並由陳率總護法吳敦於該年9月前往美國，與先抵達的董桂森會合，共同執行代號「鋤奸計畫」的暗殺行動，3人於10月10日開始於加州跟蹤劉宜良，並於10月15日上午埋伏，抓準時機後由董桂森持左輪手槍朝劉眉心擊發，劉中槍後當場倒地，董隨後再朝其胸、腹補了2槍，確認死亡後3人火速逃回台灣。

美籍公民劉宜良遭殺 台美關係震動

由於劉宜良具有美籍公民身份，全案曝光後引發美國政府高度關注，並由美國聯邦調查局進行跨境犯罪調查，赫然發現本案背後竟涉及中華民國情報機構，國民黨政府竟涉嫌公然派殺手到美國國土行刺，台美關係頓時陷入高度緊張，美方更要求台徹查此案、逮捕陳啟禮等人並引渡至美受審。

國民黨政府迫於美方壓力，由蔣經國下令逮捕軍事情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，並堅持涉案人員在台審理。行刺的陳啟禮、吳敦等人均遭判無期徒刑，但2人服刑6年多後隨即出獄；而董桂森案發後則潛逃海外，後於巴西落網並引渡到美國受審服刑。

江南案3殺手先後離世 留下未解謎團

本案唯一遭引渡至美國受審的董桂森，遭依謀殺、販毒等罪判刑47年，並於賓州入監服刑，未料1991年2月捲入獄中鬥毆事件，遭殺手刺殺身亡。而陳啟禮出獄後，於1996年前往柬埔寨發展，並於2007年因胰臟癌轉往香港治療，同年於港病逝。本案的最後一名涉案殺手吳敦假釋後轉頭影視產業，扶植林志穎、徐若瑄等人，晚年健康狀況不佳，於3日在睡夢中走完一生。

由於「江南案」屬政治暗殺事件，案發後3人唯恐遭國民黨滅口，還錄下錄音帶，自白遭國民黨指使；事後竹聯幫不滿遭過河拆橋，由「白狼」張安樂在美國公開錄音帶內容，指稱蔣經國次子蔣孝武涉案，引發國際輿論震動，蔣家雖拒絕承認，但仍於1986年將蔣孝武外放到新加坡擔任副代表，蔣經國也於同年宣布終結蔣家世襲，台灣政治走向民主化。關於本案，但雙方始終各說各話，如今隨著3名殺手先後離世，真相更撲朔迷離，恐難有再揭之日。