同事太猛了！特休全砸2月「爽放1個月」　大票反搖頭：很痛苦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年2月是28天，扣掉周休二日、春節及228連假，只要上14天班。有網友表示，最近在公司聽到同事的請假操作，真的只能用「超猛」形容，因為對方直接把今年的特休一次全請在二月，等於整個月都不用進公司。貼文引發兩派熱議，有人直呼想試試，但也有上班族覺得接下來會很痛苦，不如平均休掉。

有網友在Threads表示，2月只要上班14天，有同事直接把今年的特休全部用在2月，「二月直接不用進公司」。他也透露，對方1月30號上完班，下次近公司是3月2號，「真的別說多讚了」。

兩派熱議 超多人搖頭「寧願分散」

貼文曝光後引發討論，就有人直呼羨慕，「我原本也想這麼做，但怕被我主管眼神殺了我，我還是平攤一下好了」、「明年我也這麼幹好了。」還有網友分享，「真正看過厲害的是特休31天一次請完+結婚14天假+產後娩假42天有薪假+留職停薪連生兩胎6年後才回來上班」

也有上班族表示，「可是才二月，後面就沒假感覺很痛苦」、「後面幾個月都沒得放特休，不會太痛苦嗎」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「可是爽這1個月，卻痛苦11個月，我寧願分散。」其中，有網友好奇，特休真的能集中請這麼多天嗎？就有律師現身，「律師路過，原則上勞工可以指定特休日期，但雇主也可以基於經營的急迫需求跟勞工協商調整。」