　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事太猛了！特休全砸2月「爽放1個月」　大票反搖頭：很痛苦

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年2月是28天，扣掉周休二日、春節及228連假，只要上14天班。有網友表示，最近在公司聽到同事的請假操作，真的只能用「超猛」形容，因為對方直接把今年的特休一次全請在二月，等於整個月都不用進公司。貼文引發兩派熱議，有人直呼想試試，但也有上班族覺得接下來會很痛苦，不如平均休掉。

有網友在Threads表示，2月只要上班14天，有同事直接把今年的特休全部用在2月，「二月直接不用進公司」。他也透露，對方1月30號上完班，下次近公司是3月2號，「真的別說多讚了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩派熱議　超多人搖頭「寧願分散」

貼文曝光後引發討論，就有人直呼羨慕，「我原本也想這麼做，但怕被我主管眼神殺了我，我還是平攤一下好了」、「明年我也這麼幹好了。」還有網友分享，「真正看過厲害的是特休31天一次請完+結婚14天假+產後娩假42天有薪假+留職停薪連生兩胎6年後才回來上班」

也有上班族表示，「可是才二月，後面就沒假感覺很痛苦」、「後面幾個月都沒得放特休，不會太痛苦嗎」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「可是爽這1個月，卻痛苦11個月，我寧願分散。」其中，有網友好奇，特休真的能集中請這麼多天嗎？就有律師現身，「律師路過，原則上勞工可以指定特休日期，但雇主也可以基於經營的急迫需求跟勞工協商調整。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

一學就會的AI影像生成術　孫大千第四本專書問世盼大家學得會、用得好

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音、說有人討厭代表被重視

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

鼎泰豐服務員胸針藏玄機　千人讚翻

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

更多熱門

相關新聞

不是升職加薪！上班族揭「3大超爽瞬間」

不是升職加薪！上班族揭「3大超爽瞬間」

比加薪還感到開心？一名上班族笑虧，出社會後才懂，上班最爽的不是升職加薪，而是成功躲過職場小地雷的瞬間，例如茶水間沒人、印表機順利運作，甚至主管整天外出開會，只要發生一項，就會覺得今天能平安下班。貼文曝光後，引發上班族共鳴，「討厭的同事請假也算小確幸」。

高鐵新模式「不停台中」！他嗨曝南港→台南僅83分鐘

高鐵新模式「不停台中」！他嗨曝南港→台南僅83分鐘

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人轟：不是巧合

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人轟：不是巧合

到職1個月「能一次請3天特休？」　網曝關鍵

到職1個月「能一次請3天特休？」　網曝關鍵

Melody遭爆奧客登熱搜　微博掀兩派討論

Melody遭爆奧客登熱搜　微博掀兩派討論

關鍵字：

特休放假勞資上班族請假threads

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面