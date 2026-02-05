富國島「旅遊丟包案」真相曝　團員反應菜色不好成導火線

▲ 年代旅遊負責人林大鈞（左）被控丟包旅客詐欺案，被檢察官處分不起訴。（資料照／記者蔡亞樺攝）

記者劉昌松／台北報導

年代旅遊前年傳出將上百名旅客丟包越南富國島，涉嫌詐騙約2千萬元案，台北地檢署接獲告發後深入調查，發現年代旅遊負責人林大鈞推出包機旅遊後，幫遊客反應菜色不佳，讓當地接待的WinnER旅行社員工認恐遭欠款，要求旅客在飯店現場刷卡才能繼續行程，引發一連串的旅遊糾紛，檢察官認為林大鈞並非詐欺犯意，5日處分全案不起訴。

林大鈞在2021年接下年代旅遊(登記為美加國際旅行社，已廢止)後，發現公司財務狀況混亂，加上新冠肺炎疫情衝擊，2023年業績好轉，順勢推出2024年春節包機旅遊方案，預計每位旅客可帶來1萬元獲利，最後富國島5天4夜團共招來767名旅客，總團費3800萬左右。

包機團在2024年2月10日出發，有292名旅客是由WinnER國際旅行社負責當地接待，2月11日就有團員私下反應菜色不好，林大鈞在與WinnER工作群組轉達訊息，引起WinnER工作人員唐凱不滿，唐凱認為林大鈞曾以類似手法要求降低地接團費，認為林大鈞可能又要重施故技、惡意拖欠，因此要求旅客在現場刷卡，每人美金720元才能繼續行程。

結果只有80名旅客刷卡，其餘旅客形同被丟包的消息傳回國內後，觀光署與品保協會介入協助完成行程，年代旅遊詐騙消息引爆眾怒，連後續有一團預定20人員工旅遊團，也因為年代旅遊根本沒有訂購機位而取消。

檢察官根據年代旅遊員工、WinnER員工、以及相關帳冊單據，證明林大鈞陸陸續續支付包機費1957萬元、飯店費用551萬元、地接旅行社費用229萬元、廣告贈品等行前費43萬元，總計支出2781萬元，只剩包括積欠WinnER等地接社的687萬元尚未支付。

檢察官認為，這起丟包案起因於林大鈞和WinnER旅行社合作的突發狀況，不能證明林大鈞主觀上有詐騙意圖，因此處分不起訴林大鈞；至於20人員工旅遊團，因為丟包新聞爆發後被迫取消，並與林大鈞達成和解，因此撤回詐欺告訴。